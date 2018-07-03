Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Berger’i ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’i makamında ağırladı. Suriyeli mültecilere yönelik eğitim, istihdam ve sosyal entegrasyonun ele alındığı görüşmede, Büyükşehir Belediyesi ile AB arasında ortak projelerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile Suriyeli mültecilere dönük sorunların çözümünde ortak akılla hareket edeceklerini söyledi. Şahin, “Suriyeli mültecilerin eğitimi olmazsa olmazımız arasındadır. Ancak eğitimle birlikte istihdamı ve sosyal entegrasyonu güçlendiremezsek bu durumu sürdürülebilir hale getiremeyiz. Bu başlıklara da iyi çalışmamız gerekiyor. Günümüzde mesleki eğitim çok önemli bir hale geldi. Öğrencileri hem kayıt içerisine alma, hem de açık işe uygun sertifika programlarıyla onları istihdama hazırlamak eğitimin bir parçasıdır. Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde mültecilerin ağırlıkta olduğu belediyelerde kurulacak çatı kuruluşlarla AB delegasyonla daha senkronize çalışabilirsek bu konuda hızlanacağımızı düşünüyorum” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, Suriyeli mülteci meselesinde en fazla sıkıntıyı belediyelerin çektiğini kaydederek, “Yerel yönetimlere özellikle altyapı konusunda destek vermeye devam edeceğiz. Brüksel’de yaptığımız toplantıda Suriyeli mültecilerin eğitimi konusunda hem fikiriz, eğitimi önemsiyoruz. Hem okul yapmak hem de daha fazla kişiye ulaşarak onları eğitime katmak gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi’nde 300 Suriyeli öğrencinin Türkçe öğrenmesini sağladık, eğitime odaklanıyoruz. Öğrencilere verilen eğitim sırasında hem mesleki, hem de yetenek geliştirme kapasitelerine odaklanırsak Suriyeli mülteciler, istihdamın parçası olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına Başkan Şahin ve Berger birbirine karşılıklı hediye verdi.