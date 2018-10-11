Fatma şahin’den çiftçilere tebrik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toprağı işleyerek ülkenin ekonomisine katkı sunan çiftçileri tebrik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Çiftçiye Destek’ programı çerçevesinde ilçelerdeki çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıtımına İslahiye’de devam edildi.

Dağıtım programı için İslahiye’nin Büyükşehir Parkı içerisinde düzenlenen tören öncesinde çifkçilere açıklamalarda bulunan Şahin, toprağın bir ana, bir geçmiş ve gelecek olduğunu belirtti. İslahiye’nin bir kültür, bir tarih ve aynı zamanda Yesemek, Tilmen Höyük olduğunu dile getiren Şahin, “İslahiye en güzel üzümü ve en güzel biberi yetiştirir. Ama en önemlisi İslahiye’nin yetişmiş insan gücü var. Beşeri insan gücü var. Zor şartlarda ayakta durdukları için onları alkışlıyorum. Büyükbir çaba gösteriyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Eğitim seviyesinde İslahiye çok önemli bir konumda” değerlendirmesini yaptı.

“Suyu, güneşi ve toprağı iyi kullanamazsak güzel bir gelecek bizi beklemez” diyen Şahin, “Bugün suyu, toprağı ve güneşi iyi bir şekilde işleyemezsek geleceği hazırlayamayız. Çiftçi toprağı iyi işleyemezsek dışa bağımlı kalırız. Tarım ve toprak ile ilgili hükümetimiz ve biz önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde büyük bir toprak var. Bu toprakları su ile buluşturmamazı gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bir taraftan Yesemek’i UNESCO’nun kalıcı listesine aldırmak için çalıştıklarını diğer yandan da Mizmil Yaylası’nda güvenliği sağlayıp orada turizmi canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, buralarda önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Bir yanda Suriye’de yaşanan savaş, diğer yanda bu savaştan dolayı Gaziantep’e gelen 500 bin mülteciye rağmen hiçbir mazirete sığınmadan sünekli çalıştıklarını aktaran Şahin, kendisinin görevi geldiğinde İslahiye’nin henüz altyapısının bitmediğini ve altyapı belediyeciliğinin yeni yeni bittiğini ifade etti.

İslahiye biberi meksika biberinden daha kaliteli

İslahiye’de artık altyapı belediyeciliğinin bittiğini ve sosyal belediyeciliğin başladığını belirten Şahin, açılan GASMEK kurslarında yüzlerce öğrenci ve kursiyerlerin hizmet aldığını kaydetti. İslahiye’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanan bir öğrenci varsa bunun beşeri sermayeden kaynaklandığını dikkat çeken Şahin, çiftçilere de biber, dometes, patlıcan, buğday, arpa, mercimek gibi tohum destekleri vermeye devam ettiklerini belirtti.

Meksika’nın bir biber ürünü ile dünyaya hükmettiğini dile getiren Başkan Şahin, “Benim İslahiyemin Meksika’dan neyi eksik. İslahiye biberinin Meksika biberinden nesi eksik, vallihi Meksika biberinden daha lezzetli. Vallihi İslahiye biberinin salçası Meksika biberinden daha çok çıkıyor. Onun için kendi toprağımız bütün dünya topraklarından daha bereketli. Onun için bizim bu toprak gücümüzü kullanmamız gerekiyor” dedi.

Çiftçi başına 500 kilo gram tohum verdiklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise bu tohumların marketlerde satılan bir şey olmadığını belirtti. Bu tohumları çiftçinin ayağına kadar getirdiklerini ve kaliteli bir tarım üretimi için çiftçiyi desteklediklerini aktaran Yılmaz, 4 yıl içerisinde tarımda; biber, bağcılık, pamukçuluk alanında destekleme yaptıklarını söyledi. Yılmaz, bağcılık, arıcılık ve küçük ile büyükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, İslahiye’de 400 çiftçiye 150 ton buğday, 49 ton da arpa tohumu dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Programda Tarım Krediler Kooparatifi Bölge Başkanı Mehmet Aksu ile İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de ilçeye yapılan tarımsal hizmetlerden bahsettiler.

Konuşmaların ardından çiftçi temsicileri adına İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse tarafından Başkan Şahin’e bir plaket takdim edildi. Daha sonra hazırda bulunan çiftçilere arpa ve buğday tohumlarının dağıtımı yapıldı.