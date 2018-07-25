GAZİANTEP:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15

Fenerbahçe’nin forma kampanyasına Gaziantep’ten destek

Fenerbahçe Spor Kulubünün tüm Türkiye’de başlattığı forma kampanyasına Gaziantep Fenerbahçe Taraftarlar Derneği’nden de destek geldi.Gaziantep’te bulunan Sanko Park Alışveriş Merkezi içerisindeki Fenerium mağazasına toplu halde ve...

Fenerbahçe'nin forma kampanyasına Gaziantep'ten destek
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Fenerbahçe Spor Kulubünün tüm Türkiye’de başlattığı forma kampanyasına Gaziantep Fenerbahçe Taraftarlar Derneği’nden de destek geldi.

Gaziantep’te bulunan Sanko Park Alışveriş Merkezi içerisindeki Fenerium mağazasına toplu halde ve bireysel olarak gelen sarı-lacivertli taraftarlar Kulüp Başkanı Ali Koç’un çağrısına uyarak bir ve birden fazla forma satın aldılar.

Amaçlarının ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Türkiye spor kamuoyuna bir mesaj vermek ve taraftarı oldukları Fenerbahçe’ye en azından forma satın alarak destek vermek olduğunu belirten Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Kulübümüzün mevcut ekonomik durumunu dikkate alarak, Başkanımızın çağrısıyla Fenerbahçe Gaziantep Şubesi olarak Gaziantep Fenerium’a akın ettik ve yeni sezon formalarımızı satın aldık. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecektir. Tüm Fenerbahçelileri bu kampanyaya katılmaya ve desteğe davet ediyoruz" dediler.
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