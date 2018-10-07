Fırsatçılara göz açtırmayan belediye başkanı bu kez de öğrencilerle çöp topladı

Gaziantep’te 70 kuruştan aldığı domatesi 5 TL’ye satan pazarcıya attığı fırça ile gündeme gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla lise öğrencileri ile birlikte çöp topladı....

Gaziantep’te 70 kuruştan aldığı domatesi 5 TL’ye satan pazarcıya attığı fırça ile gündeme gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla lise öğrencileri ile birlikte çöp topladı. Tahmazoğlu, yere çöp atanların uyarılması için öğrencilere düdük dağıttı.

Gaziantep’te yaptığı sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, örnek bir proje olan yeşil düdük projesini hayata geçirdi. İlçe genelindeki bütün öğrencilere yeşil düdük dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin bu projeyle yere çöp atanları yeşil düdüklerini çalarak uyarması ve bu yolla toplumsal bir çevre bilinci oluşturmak istediklerini söyledi. Projenin startını Şahinbey’deki Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde veren Tahmazoğlu, burada öğrencilere yeşil düdük, yeşil yelek, eldiven ve şapka dağıttı. Öğrencilerle beraber okul çevresindeki bütün sokakları tek tek dolaşan Tahmazoğlu, sokaklara ve boş arazilere atılmış çöpleri topladıktan sonra Kurbanbaba Sosyal Tesisi önüne getirdi.

"Biz temiz bir çevrede yaşamak ve yaşatmak istiyoruz"

Öğrencilerle çöp topladıktan sonra açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, "Biz temiz bir çevrede yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bunun için de göreve geldiğimiz günden beri okullarımızda temizlik kampanyaları yaptık. Çocuklarımıza bu konuda çeşitli bilgilendirmeler yapıp, hediyeler verdik. Şimdi ise yeni bir proje daha başlattık. Yeşil düdük projesi adı verdiğimiz bu proje ile Şahinbey ilçemizdeki 230 bin öğrenciye düdük vereceğiz. Böylece bu düdüğü alan öğrencilerimiz kendileri yere çöp atmadıkları gibi yere çöp atanları da gördükleri zaman bu yeşil düdüğü çalarak onları ikaz edecekler ve zamanla kimse yere çöp atmayacak. Böylelikle Şahinbeyimizi ve Gaziantepimizi temiz bir çevreye kavuşturmak istiyoruz. Bu konuda gençlerimizle el ele vereceğiz ve bugün de temiz bir çevre için Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencilerimizle birlikte sokaklarımızda ve caddelerimizde çöp toplama faaliyeti icra ettik. Ben bize destek veren öğrencilerimize, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyamız tüm okullarımızda devam edecek" dedi.

Tahmazoğlu, çöp toplayan ve çöp atılmasını engelleyen öğrencilere puanlar verileceğini, en çok puan alan öğrencilere ise çeşitli ödüller ile birlikte altın verileceğini sözlerinde ekledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bulundukları için mutlu olduklarını, çevre duyarlılığının toplum geneline aşılanması gerektiğini belirterek, yere çöp atan birini gördükleri her an yeşil düdüklerini çalacaklarını söylediler.