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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:12

"Fuar Ortadoğu pazarı için iyi bir başlangıç oldu"

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, BUİLDEAST ve Gayrimenkul fuarlarının Ortadoğu pazarı için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, BUILDEAST Yapı, İnşaat,...

'Fuar Ortadoğu pazarı için iyi bir başlangıç oldu'
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İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, BUİLDEAST ve Gayrimenkul fuarlarının Ortadoğu pazarı için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenen GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’nın başarılı geçtiğini açıkladı. Çeliktürk, ilk kez düzenlenen fuarın temel amaçlarına ulaştığını belirterek, "Fuarı düzenlemekteki temel amaçlarımızdan birisi Ortadoğu pazarı idi. En uzun yolun ilk adımla başlayacağını düşünürsek, biz de Ortadoğu pazarlarında yer alabilmek için önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. Fuar bu anlamda iyi bir başlangıç oldu" dedi.

Sektöre moral oldu

Fuarın piyasalara canlılık ve moral kazandırdığına da dikkat çeken İMO Şube Başkanı Çeliktürk, "Bilindiği gibi piyasalarda psikolojik anlamda bir olumsuzluk var. Temel amaçlarımızdan biri de fuarın inşaat sektörü için bir moral buluşması olması ve piyasalara bir hareketlilik kazandırmasıydı. Bu açıdan bakıldığında da amacımıza ulaştığımızı söyleyebiliriz. Fuar gerek müteahhit gerekse de malzeme satıcıları için kötü havanın dağıtılması ve insanların işine yoğunlaşmasını sağlaması açısından faydalı geçti. Bir moral oldu" ifadelerini kullandı.

Hem fuar hem eğitim

Başkan Çeliktürk, fuarın aynı zamanda inşaat mühendislerinin mesleki ve teknik konulardaki eğitimine de önemli katkı sağladığını vurguladı. Çeliktürk, "Dört günlük fuar boyunca dört önemli seminer düzenledik. Meslektaşlarımız uzmanlık alanları ile ilgili seminerlerde bilgilerini güncelledi, yeni bilgiler edindi. Yani hem fuar hem de eğitim çalışmalarını gerçekleştirmiş olduk. Bu açıdan da fuarımızın önemli yararları oldu" diye açıklamada bulundu.

GSO’ya teşekkür

Çeliktürk, BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenen Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’nı Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Fuarın düzenlenmesinde paydaşımız olan Gaziantep Sanayi Odası ve Akort Fuarcılık’a teşekkür ediyorum. Başta Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fuar bizlere, kurumlar birlik ve beraberlik içinde olduklarında neler yapılabileceğini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.
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