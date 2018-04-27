GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Halı Fuarını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık işbirliğiyle 11’incisi düzenlenen Domotex Türkiye 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’na katılan firmaları ziyaret eden (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katıldığı törenle Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’de kapılarını ziyaretçilere açan Domotex Türkiye 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını ziyaret ederek, katılımcı firma ve sektör temsilcileri ile görüştü.

"Sektör için fuarın tarihi değişmeli"

Kaplan, sektörle ilgili önemli açıklamalar yaparak, fuarların tüm sektörlerde olduğu gibi halıcılık için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeni iş bağlantıları kurulması, iç ve dış pazarlara açılarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı için fuarların doğru tarihlerde açılması gerektiğini söyledi. Fuarın gerek halı üreticileri, gerek iç piyasadaki müşteriler ve dış piyasadan gelen alıcıların istekleri doğrultusunda doğru tarihlerde düzenlenmesi gerektiğini belirten Kaplan, fuara katılan firmalarla yapılacak ortak toplantıların ardından sektöre katkı sağlayacak bir tarih üzerinde uzlaşma sağlayacaklarını ifade etti. Başkan Kaplan, “Halıcılık, Gaziantep ekonomisi için çok önemli bir sektör. Fuara katılan firmalarımızın stantlarını ziyaret ederek, halı üreticilerimizle görüşmeler yaptık. Katılımcı firmalarımız, fuara gösterilen ilgiden oldukça memnun ve genelde yüzde 70 oranında başarılı bir fuar olduğu görüşündeler. Ancak, bu fuarın zamanlamasında bir hata var. Bizim fuarımız ile Evtex Fuarı’nın aynı tarihlerde düzenlenmesi ziyaretçi sayısının azalmasına yol açtı. Bir de bu fuarın tanıtımını daha çok yapmamız gerekiyor. Şu an bu fuardan yüzde 70 başarı elde ediyorsak, fuarın tarihini değiştirerek daha çok ziyaretçi gelmesini sağlarız. Böylece katılımcı firmaların memnuniyet oranını yüzde 80’lere, 90’lara kadar çıkarabiliriz. Üretici arkadaşlarımızın yanı sıra alıcıların da bu konudaki fikirlerini alarak sektöre daha yüksek katkı sağlayacak olan bir tarihi hep birlikte tespit etmek için çalışma yürüteceğiz” dedi.

"Ticaretin doğasında rekabet var"

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep’in kültürü nedeniyle her sektörde olduğu gibi halıcılık sektöründe de fiyat değişimleri olduğunu kaydederek, "Ticaretin doğasında rekabet var. GAHİB olarak fiyat rekabetinden ziyade kalite rekabeti ve farklı pazarlara açılma, yeni ihracat noktalarına odaklanma ve katma değeri yüksek ürünlere yönelme gibi konulara ağırlık veriyoruz. Bu konularda model firmalar oluşturarak, firmaların fiyat rekabetini bir tarafa bırakıp farklı alanlara yönelerek yeni kazançlar elde etmelerini sağlama hedefindeyiz" dedi.

Fuara 195 Firma Katıldı

Fuara katılan 195 firma, ürünlerini 22 bin 175 metrekarelik kapalı alanda alıcıların beğenisine sundu. Türkiye genelinden 160 firmanın katıldığı fuarda, Gaziantepli 122 firma stant açtı. ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Hindistan, İran, Özbekistan, Sırbistan, Türkmenistan ve Ürdün’den katılan 35 firmanın da stant açtığı fuar, bugün sona erecek.