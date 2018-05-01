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01 Mayıs 2018 Salı 10:06

GAHİB Yönetimi Vali Yerlikaya ve Başkan Şahin’i ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamlarında ziyaret ederek yeni yönetim kurulunun yeni projeleri hakkında bilgiler...

GAHİB Yönetimi Vali Yerlikaya ve Başkan Şahin'i ziyaret etti
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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamlarında ziyaret ederek yeni yönetim kurulunun yeni projeleri hakkında bilgiler verdiler.

İlk ziyaretini Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’ya yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Ahmet Kaplan Başkanlığında ki yeni yönetim kurulu 2018 yılı ihracat hedeflerinin yanı sıra sektörle ilgili gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattılar. Başkan Ahmet Kaplan sektörü kucaklayacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde sorunların üzerine gideceklerini ifade ederek yapılacak çalışmalar ile ilgili yol haritaları hakkında bilgiler verdi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’da halı sektörünün sadece Gaziantep için değil Türkiye içinde önemli bir sektör olduğunu ve sorunların bir an önce çözülebilmesi için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade ederek yeni yönetim kurulu başkan ve üyelerini kutladı.

"Fuar alanını uluslararası standartlara taşıyacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret eden GAHİB heyeti sektör hakkında bilgiler vererek, fuar alanının genişletilmesi için gerekli desteği beklediklerini ifade etti. Halı sektörünün mevcut sorunlarını bildiklerini ve seçim öncesi bu sorunları doğru tespit ederek çözüm önerilerini hazırladıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan,

"Bizler sektörümüzle kenetlendiğimiz gibi kentin mülki idaresinin yarı sıra yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli çalışmayı planlıyoruz. Elbette önümüzde gerçekleştirmemiz gereken birçok proje ve çözmemiz gereken sorunlar var. Birlik ve beraberlik içerisinde bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Fuarların ülkelere ve kentlere katkıları küçümsenemeyecek kadar çoktur. Bu hususta sizlerin desteğini bekliyor fuar alanımızla ilgili yeni düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de Domotex Turkey’in Gaziantep ekonomisine önemli katma değerler sağladığını, yeni fuar alanlarıyla ilgili projeleri en kısa zamanda uygulamaya koyacaklarını ifade ederek, GAHİB’in yeni başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.
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