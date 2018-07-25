Galen Veni Anevrizması hastası Mehmet bebek sağlığına kavuştu

Ağrıları yüzünden sürekli ağlayan 1 yaşındaki Mehmet Sönmez , Medical Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi’nin tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Aile, çocuklarında yemek yerken isteksiz ve sürekli ağlamasının sebebine anlam verememesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Minik Mehmet ‘e Galen Veni Anevrizması saptandı. Aile çaresiz arayış içeresindeyken Ankara Hacettepe Üniversitesine sevk edildiği için şehir dışında tedavi sürecinin zorluğunu yaşayan Sönmez ailesi, tedaviye Medical Park Gaziantep Hastanesinde 1 yaşını geldiğinde başlandı.

Hastalığın tespit edilmesinin ardından birçok branşın katılımı ile kapsamlı bir değerlendirme sonucu tedaviye karar verdiklerini ifade eden Dr. Akif Şirikçi tedavi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Galen Veni Anevrizması sıklıkla yenidoğan döneminde saptanan, her 100 bin doğumun 4’ünde görülen ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Bu yaşta kalp yetmezliğine ve çoklu organ yetmezliğine neden olabilir. Cerrahi tedavinin yararları sınırlı olup yüksek oranda ölümle sonuçlanabilmektedir. Buna karşın tıbbi teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak kasıktan girip çok ince damarlardan ilerleyip kafayı açmadan kapalı yöntemle tedavi diğer ve modern tedavi yöntemidir.Minik Mehmet’in beyninde oluşan baloncuğun (anevrizmanın) bu yolla tedaviye uygun olduğu değerlendirildi. İşlem, kasıktan girerek beyin damarlarına ulaşılarak gerçekleştirildi. Operasyonun zorluk derecesi hastanın bebek olması ve damarların ince olması bedeni ile yetişkin bir kişinin beyin baloncuğunu tedavi etmekten daha yüksekti"

Yapılan işlemde ekip olarak çalışmanın önemli olduğu belirten Prof. Dr. Akif Şirikçi, "Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Aslan Güzel, Çocuk Nöroloji Doç. Dr. Sedat Işıkay ve Anestezi Ve Reanimasyon Uzm. Dr. Fatih Yendi ile birlikte titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Her türlü teknik imkanları kullanarak baloncuğu doldurduk. Böylece patlayarak beyin kanaması riski çok azalmış oldu. Bu kadar komplike, zor ve riskli olan tedavi süreci şehir dışına ve yurt dışına gitmeden Medical Park Gaziantep Hastanesinde tedavi etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçten sonra yine hastamızda yakın takibi devam ettirmeyi ve gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmayı planlıyoruz”diye konuştu.

Mehmet Sönmez’in ailesi tekrar sağlığına kavuşmasında yardımcı olan Medical Park Gaziantep Hastanesine, teşekkürlerini iletti.