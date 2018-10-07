Gamze Erden’in imza günü ve paneli büyük ilgi

Sanko Park AVM ve Erpen PVC İşbirliğiyle düzenlenen, “Nasıl Girişimci Olunur” imza günü ve paneli büyük ilgi gördü.Halka açık düzenlenen panel ve imza gününe ilişkin bilgi veren “Nasıl Girişimci Olunur” isimli kitabın yazarı...

Sanko Park AVM ve Erpen PVC İşbirliğiyle düzenlenen, “Nasıl Girişimci Olunur” imza günü ve paneli büyük ilgi gördü.

Halka açık düzenlenen panel ve imza gününe ilişkin bilgi veren “Nasıl Girişimci Olunur” isimli kitabın yazarı Gamze Erden, “Girişimcilik bir birikim ve yaşam tarzı. Girişimciliğin amacı sadece para kazanmak değil, yenilik yapabilme kapasitesi ve başarı odaklı bir yapılanmadır aynı zamanda. Bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması şarttır” dedi.

Erden, “Gençlerimizin geleceği için bu paneli düzenlemeye karar verdim. Panelin, nasıl girişimci olunur isimli kitabımda yer alan Sayın Abdulkadir Konukoğlu’nun girişimcilik örneği mekanlarından biri olan Sanko Park AVM’de düzenlemek daha da mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“İmza günü 7’den 77’ye her kesimden ilgi gördü”

İmza gününe 7’den 77’ye tüm kitlelerin ilgisinin olduğunu dile getiren Erden, “Kitabımda girişimcilik hikayelerine yer verdiğim Persu Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Çöçelli, Mis Yaprak Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Temiz, Günmak Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Kayabaş ve Koleksiyoner-Gazeteci Ali Atalar’ın girişimcilik yolculuklarını anlattıkları panel ile farkındalığı daha da artırmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Panelistlerin ortak mesajının, girişimciliğin para kazanmanın ötesinde sevmek, tutkuyla ve çok çalışmayla olabileceğini anlattıkları panel ile kitabında görüşleri yer alan kişileri tanıma şansına ulaştıklarını anlatan Erden, “Genlerinde girişimcilik ruhu olan Gaziantep halkının imza gününe ve panele ilgisi büyüktü. Tabii bunları gördükçe yeni projeler ve kitaplar için motivasyonum daha da artıyor” diye konuştu.