GAZİANTEP:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:40

GASKİ çocukları ödüllendirdi

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza attı.GASKİ, teknoloji çağındaki çocuklara çağın imkanlarıyla ulaşmak ve eğlendirirken öğretmek için başlattığı dijital proje...

GASKİ çocukları ödüllendirdi
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Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza attı.

GASKİ, teknoloji çağındaki çocuklara çağın imkanlarıyla ulaşmak ve eğlendirirken öğretmek için başlattığı dijital proje kapsamında çalışmalara start verildi. GASKİ bu proje ile çevreyi koruma ve su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda çocukları bilinçlendirmek, su tasarrufunun önemini aşılamak amacıyla, internet kanallarında vakit geçiren çocuklara su içmenin faydalarını, doğru su tüketimini ve suyu çevre dostu yöntemlerle kullanmayı öğretmek istiyor.

Oyunu oynayan çocuklar internet sitesinde yer alan, “Suyun Süper Gücü” ve “Yaşasın Su İçmek” adlı çocuk kitaplarını okuyarak, suyun önemi hakkındaki birçok bilgiyi, eğlenceli maceralarla öğrenirken, oyunun ilk bölümü olan soru-cevap kısmında, kendilerini sınayarak, aldıkları bilgileri pekiştiriyorlar. Oyun kısmında, GASKİ’nin sevilen çocuk karakterleri, Damlasu ve Damlacan’ı bakterilerden koruyup, temiz su içirerek puan kazanıyorlar.

Oyunda dereceye giren öğrencilere ödül

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında başlatılan oyunu oynayan ve dereceye giren çocuklara ödül verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törende çocuklar ödüllerini GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler’in elinden aldı. Törende konuşan Sönmezler, çevreyi ve insan sağlığını temel alan “Yaşasın Su İçmek” isimli online çocuk oyunun yakın zamanda yeniden çocuklarla buluşacağını söyledi. Sönmezler, “Tüm çevre severleri bu projeyi desteklemeye ve çocuklarımızı su kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda bilinçlendirmeye davet ediyorum.Bu özel projeye destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sönmezler, projeye 6 bin 676 çocuğun katıldığını ve su konusunda bilinçlendiğini sözlerine ekledi.
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