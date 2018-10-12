GAÜN, Araban MYO’Da toprak analiz laboratuvarı açıldı

"Toprak Analiz Laboratuarı” açılış töreni Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi.

Açılışın ardından GAÜN Araban Meslek Yüksekokulu, Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ile Araban Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen "Fıstıkta Önemli Zararlılar ve Hastalıklarla Mücadele” konulu ”3. Çiftçi Eğitimi Semineri”, GAÜN Araban Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bu gibi laboratuvar ortamların birçok üniversitede olmadığını ve Araban ilçesi için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür, “Araban Ovası çok büyük bir ova. Sarımsağıyla, karpuzuyla, buğdayıyla buraya has özelikleri var. Biz bu özelikleri koruyacağız. Bize Allah’ın nimeti olan bu toprakları kullanmazsak bir süre sonra çoraklaşarak zararlı hale gelir. O yüzden sadece laboratuarımızı çiftçiler için analiz olarak kullanmayacağız aynı zaman danışmanlık hizmeti de vereceğiz. Çiftçiler buraya gelip toprak analizini yaptırabilir, daha fazla ürün almak için danışmanlık hizmeti de alabilecekler. Devlettin sizler için kurduğu bu imkânları iyi kullanın” ifadelerini kullandı. Araban Meslek Yüksekokulu’nun uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Gür, “Yakın bir zamanda iki bölüm daha açılacak. Burasının potansiyeli ortalama 400 öğrenci. Taşraların temel sorunu öğrenci yurtlarının olmaması. Eğer ki, burada 500 öğrenci olursa devletin politikası gereği buraya Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bir yurt yapılıyor. Bu hacme ulaşıncaya kadar diğer kurumlarla beraber destek verip sahiplenelim. Biz burayı sahipleniyoruz. Çiftçilerimizin iyi bir hizmet almasıyla toprak analizi yapmalarıyla Araban İlçesi canlı olacak” dedi. Programın açılışında konuşan Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç, söz konusu seminerin okulumuz ilçe çiftçileri arasında köprü bağlamında olup ileriki dönemlerde bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. GAÜN Rektörü Gür, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılanı temsilen şube müdürü Ahmet Altıkat, Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan ve seminer veren Dr. Kamil Sarpkaya ve Yüksek Mühendis Serpil Karadağ’a plaket takdim etti.

Açılışa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ile Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç ve GAÜN öğretim elemanları ile Araban İlçesi muhtarları ve çiftçiler katıldı.