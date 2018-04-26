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26 Nisan 2018 Perşembe 16:17

GAÜN Havacılık ve uzay bilimleri fakültesi öğrencilerine eğitim verildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde "Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık” eğitimi düzenlendi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava...

GAÜN Havacılık ve uzay bilimleri fakültesi öğrencilerine eğitim verildi
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde "Hava Seyrüsefer Sistemleri ve Mania Kriterleri Farkındalık” eğitimi düzenlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı Teknik Denetçisi Murat Topçu tarafından gerçekleştirilen eğitimde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü birimlerini, görevlerini, insan kaynaklarını ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlarını tanıttı. Topçu, daha sonra eğitimin içeriğini oluşturan “VOR (VHF Omni-directionalRadioRange), DME (DistanceMeasurementEquipment), NDB (Non-directionalRadioBeacon), ILS (InstrumentLandingSystem), Radar (PSR ve SSR), Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Mania Kriterleri hakkında bilgi verdi.

Seyrüseferin bir noktadan başka bir noktaya deniz, hava, kara herhangi bir yolla seyahat etmek anlamına geldiğini açıklayan Topçu, “Eğitimimizin konusu olarak bilinen VHF frekans bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe navigasyon yani seyrüsefer cihazı olarak tanımlanır. Aslında siz bu bilgileri üniversitede alıyorsunuz. Hepinizin de çok iyi bildiğine eminim. Ama bizim amacımız bu konularda biraz da olsa farkındalık oluşturmak ve bildiklerinizin üzerinden bir kez daha geçmek” diye konuştu.

Eğitimin sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı Teknik Denetçisi Murat Topçu öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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