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27 Nisan 2018 Cuma 13:56

Gaün Mühendislik Topluluğu öğrencilerden bir başarı daha

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu Üyeleri TAV AIRPORTS HACKATHON isimli hack ve marathon kelimelerinin birleşmesiyle oluşan, yarışmacıların 24 saat durmadan kod yazdıkları ve ortaya ürün çıkarttıkları yarışmaya katılarak,...

Gaün Mühendislik Topluluğu öğrencilerden bir başarı daha
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu Üyeleri TAV AIRPORTS HACKATHON isimli hack ve marathon kelimelerinin birleşmesiyle oluşan, yarışmacıların 24 saat durmadan kod yazdıkları ve ortaya ürün çıkarttıkları yarışmaya katılarak, “EarlyBird” mansiyon ödülünü aldı.

Dünyada birçok havaalanının ve Türkiye’de Atatürk, Esenboğa gibi büyük havaalanlarının işletmeciliğini yapan TAV Airports’un inovasyondaki genç beyinlerin katkısını arttırmak, yaşanan sorunlara yenilikçi çözümler getirmek ve gençleri üretmeye yönlendirmek adına yaptığı bu etkinlik şuana kadar hiç kullanılmamış olan Atatürk Havaalanı Çıkış Terminali’nde gerçekleştirildi. Yarışmacılar, 24 saat boyunca uyuyanların kaybettiği yarışmada belirledikleri problemlere yazdıkları kodlar ile çözüm bulmaya çalıştı. 24 saatin sonunda ise hazırladıkları sunumları jüriye sundu.

Mühendislik Topluluğu Ar-Ge Koordinatörü Cem Yüceer, “Yarışma yetkilileri tarafından tutkumuzu ve heyecanımızı ödüllendirmek amacıyla verilen “EarlyBird” mansiyon ödülünü almaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda yarışma sırasında da 500’er Dolarlık Amazon Web Services harcaması da bizlere verildi. Sosyal medya ödülünü de takımımızdan Mustafa Gen arkadaşımız alarak, bütün dikkatleri ödül avcıları olarak üzerimize çekti” ifadelerini kullandı.
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