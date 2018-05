GAÜN’de 11. uluslararası öğrenci buluşması

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Yeni Doğu Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla "Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5’ ten Büyüktür" etkinliği kapsamında hazırlanan “11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Festivali” GAÜN Amfi Tiyatro açık alanında gerçekleştirildi.

“Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5’ ten Büyüktür” sloganıyla dünyanın dört bir yanından Gaziantep’e öğrenim görmek için gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerine özgü çeşitli kültürel aktivite, etnik ve yöresel ürünlerini sergileyerek, hem kendi kültürlerini tanıma hem de başka ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı buldu.

"Türkiye mazlum ve mağdurların kurtarıcısıdır

Festivalin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep’in kadim bir medeniyetin şehri olarak her zaman kucaklayıcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesi, bir taraftan Suriyeli misafirlerimize özveriyle ev sahipliği yaparken aynı zamanda onlarla birlikte 107 ülkeden 4 bin 200 öğrencisiyle renkli, kültürlü, çok dilli ve çok dinli, birlikte yaşam kültürü biriktirmiş rengarenk bir üniversite olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gür, “Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı bakımından Gaziantep Üniversitesi üçüncü sırada yer alıyorsa bunda payların büyüğü gazi şehrimizin halkına, ikincisi de Gaziantep Üniversitesi’nin vermiş olduğu eğitim ile birlikte öğrencilerimizin hiç yabancı görmeden ev sahibi gibi algılayarak kucak açmasıdır. Misafir öğrencilerimiz, Üniversitemizi o kadar sahiplendiler ki geçen yılın mühendislik mezunlarının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü uluslararası öğrencilerden çıktı. Buda Gaziantep Üniversitesi’nin ne kadar eşit ve fırsat eşitliği sağladığını gösterir. Felsefemizde çalışan, başaran, riyakatlı olan her zaman önceliklidir. Türkiye’de yabancı öğrenci sayısını artırmak için Gaziantep Üniversitesi büyük çaba sarf ediyor. Türkiye kurtarıcı, Türkiye umut verici ve Türkiye mazlum ve mağdurların en önemli kurtarıcısıdır” şeklinde konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Deniz Köken açılış konuşmasında artık ülkelerin değil, illerin ve üniversitelerin yarışığını belirterek, "Batı şuana kadar kendi içerisinde neyi uyguladıysa bizimde artık onları kendi ülkelerimizde uygulamamız lazım. Bunlar; Serbest piyasa ekonomisi, bilim ve teknoloji, ,faydacılık, verimlik, hukukun üstünlüğü şehirlere ve ülkelere hakim olması, en üst eğitim model ve barış kültürüdür. Dünyayı yöneten egemenler kendi arasında yalandan dalaşa dursunlar, burada ağırlıkta olan Asya ve Afrikalı öğrenciler geleceğin dünyasında barışı dünyaya yerleştireceklerdir” şeklinde konuştu. UDEF Kurumsal İletişim Koordinatörü Enes Arıkan, ülkemizde 115 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu hatırlatarak, misafir öğrenci olarak kabul edilen her gence gönül gönül coğrafyasının kapılarının da açıldığını belirtti. Arıkan inanç, medeniyet değerleri ve İslamiyet’in ilim için yola çıkan insana destek olması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemize gelen öğrencilere yabancı değil misafir olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

GAÜN’de öğrenim gören İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Esaad Halwani, Türkiye’yi ikinci vatanımız, Gaziantep Üniversitesini de ikinci evimizi olarak görmemizin asıl sebebinin sunulan imkanlardan çok kurulan sarsılmaz gönül bağı ve aramızda kurulan gönül dili olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Söylemez, Öğretim Gör. Murat Sönmez, Öğr. Gör. Turgut Oğuz ve Öğr. Gör. Yunus Emre’nin koordinatörlüğünde hazırlanan, Uluslararası uyruklu öğrenciler tarafından sunulan Halk oyunları, Koro ve ritm gruplarından oluşan “İki Dil Bir Nefes” adlı konser düzenlendi. Konserden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tekstil ve Tasarım bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Uluslararası Kostüm Defilemiz" gösterisi büyük ilgi gördü.

11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Festivaline; Gaziantep Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş’un yanı sıra çok sayıda Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören öğrenci katıldı.