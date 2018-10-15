GAÜN’de Cumhuriyet dönemi Türk sanatı paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönemi nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı’’ paneli GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel’in moderatörlüğünü yaptığı panele, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Elmas ve Gazi Üniversitesi Öğr. Gör. Necmettin Yağcı panelist olarak katıldı.

Öğr. Gör. Necmettin Yağcı konuşmasında Cumhuriyetin ilanından sonra Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet değerlerine göre açık alanda heykel uygulamaları yapıldığını belirterek, Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan rölyefler, üç boyutlu heykeller olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Yağcı, “Burada kullanılan malzemeler geleneksel heykel malzemeleriydi. Bunlar bronz, taş ve ahşap heykellerdi. 1970’li yıllarda sanatçıların bireysel olarak endüstriyel malzeme ürünü olan çağdaş malzeme kullandıklarını görüyoruz. Bunlar da genellikle bireysel çıkışlarla yapılan heykellerdir. Bunlar daha çağdaş görünümlü, soyut kavram içeren heykellerdir. Çok farklı heykel malzemesi olduğunu görüyoruz. Özellikle Cumhuriyet Dönemi 1970-1980 sonrası açık alanlarda farklı malzemelerle heykel üretilmeye başlandı ve insanlarda farklı algı oluşturulmaya çalışıldı. En önemli algı da teknolojinin sanata katkısıdır” dedi.

Atatürk’ün resim sanatıyla ilişkisi hakkında katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. Meliha Yılmaz, sanatçıyla, resim sanatçılarıyla ve sanat eserleriyle literatüre geçmiş olan birebir diyaloglarından örnekler sundu. Prof. Dr. Yılmaz, “Atatürk’ün sanat politikalarına bakıldığında genel olarak üç başlık altında toplayabiliriz. Bunu sistemli bir şekilde belirlemiş ve uygulamaya geçirmiştir. Bunlardan birisi tanıtıcıdır. Galeriler, sergiler, yayınlar bunlar Türk Plastik Sanatlarını tanıtma amaçlıdır. İkincisi teşvik edicidir. Her ortamda sanatçıları teşvik etmiştir, onları onure etmiş, motivasyonlarını yükseltmek için çeşitli güzel sözler söylemiş aynı zamanda da maddi destekte de bulunmuştur. Teşvik edici ve güven vericidir. Üçüncüsü ise Türk Plastik Sanat Eğitimi Kurumlarını oluşturmak olmuştur. Tanıtıcıdır, destekleyici ve güven vericidir” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çağdaş Türk Resminde Değişme ve Yenileşme” konu başlığına değinen Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Türk toplumunun, biri geçmişte tamamlanmış, diğeri ise hala süren iki büyük değişim ve yenileşme süreci yaşadığını vurguladı. Prof. Dr. Elmas, “Türkiye’nin kültür ve sanat yaşamında modern evrensel programlarla öncekinden daha yatkın ve açık olan bir dönem 1950’li yıllarda başlar ve günümüze değin sürer. Bu süre içinde sosyo- ekonomik yapıda görülen önemli değişmeler doğal olarak düşünce ve yaşam tarzını da etkilemiş, birtakım farklılaşmalara yol açmıştır. II. Dünya savaşına girilmediği halde savaş sonrasında tüm dünyayı saran yeni etkileşim olgularından uzak kalınamamış, yoğunluğu hızla artan uluslararası iletişim, Batı dünyasında geçerli olan üretim ilişkilerinin model alınmaması hususunda, ülkede var olan tavır ve eğilimlere kesinlik kazandırmıştır” diye konuştu.