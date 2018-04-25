GAÜN’de fotoğraf sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde Fotoğraf Sanatçısı Turan Kayıra tarafından Kişisel Fotoğraf Sergisi açıldı.Sanatçı Turan Kayıra’nın 38 doğa fotoğrafının yeraldığı karma eserlerden oluşan...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde Fotoğraf Sanatçısı Turan Kayıra tarafından Kişisel Fotoğraf Sergisi açıldı.

Sanatçı Turan Kayıra’nın 38 doğa fotoğrafının yeraldığı karma eserlerden oluşan serginin açılışını GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptı. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinin çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yaptığını belirterek, bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve çok sayıda sanatseverin de katıldığı sergi; 27 Nisan 2018 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverler tarafından gezilebilecek.