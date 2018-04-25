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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:53

GAÜN’de hasta iletişimi ve memnuniyeti eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda kalite yönetim sistemleri çalışmaları kapsamında “Hasta iletişimi ve Memnuniyeti” eğitimi verildi.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Süleyman...

GAÜN'de hasta iletişimi ve memnuniyeti eğitimi
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda kalite yönetim sistemleri çalışmaları kapsamında “Hasta iletişimi ve Memnuniyeti” eğitimi verildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Süleyman Şahan tarafından gerçekleştirilen eğitimde etkin iletişimin hasta memnuniyetine olan yansımaları üzerinde duruldu. İletişim önündeki psikolojik etkenlerin, etkili bir iletişim için gerekli olan yol ve yöntemler ile beden dilinin iletişim sürecindeki rolünün çok önemli olduğunu belirten Şahan, “Olaylar basit bir dille anlatılmalı, konuşurken karşımızdaki kişiyle mutlaka göz teması kurmalıyız. Ancak doğru iletişimle düşüncelerimiz ilgili herkes tarafından doğru bir şekilde algılanabilir. Doğru mesajları verebilmek için de beden dilinin etkisi göz ardı edilmemeli" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen eğitime, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri, asistanlar ve idari personel katıldı.
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