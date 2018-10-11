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11 Ekim 2018 Perşembe 15:47

GAÜN’de medya okur-yazarlığı eğitimi

ABD Büyük Elçiliğinden Eğitim Fakültesi Ateşesi David Fay tarafından, Gaziantep’te Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı (A HealtySuspicion of theText: Critical Media Literacy in the Digital Age) konulu eğitim verildi.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)...

GAÜN'de medya okur-yazarlığı eğitimi
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ABD Büyük Elçiliğinden Eğitim Fakültesi Ateşesi David Fay tarafından, Gaziantep’te Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı (A HealtySuspicion of theText: Critical Media Literacy in the Digital Age) konulu eğitim verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleşen eğitimde, medyada yer alan metinlere eleştirel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Eğitime, GAÜN İngiliz Dili Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Yüksek Lisans öğrencilerinin yanı sıra, Regional English Language Programs Koordinatörü Aycan Yaman Esen, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri katıldı.

Program sonunda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu tarafından Eğitim Fakültesi Ateşesi David Fay ve Regional English Language Programs Koordinatörü Aycan Yaman Esen’e çiçek ve hediye verildi.
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