GAÜN’de Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilere sertifikaları verildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe öğrenen Suriyeli öğrenciler için düzenlenen sertifika töreni, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün katılımlarıyla GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirildi.

Türkçe öğrenen Suriyeli öğrenciler için düzenlenen sertifika töreninde konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye’nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyledi. Berger, Suriyeli öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Geçmişinize bir şey yapamayız ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişiminiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Eğitim çok önem verdiğimiz bir alan. Bu anlamda çeşitli ortaklarla çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman üniversite eğitimini yapan Suriyeli gençlerle buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Bunların çoğu iyi eğitim alıp kendi ülkelerinin geleceğini inşa etmek istiyor. Buradaki öğrencilerin hepsine akademik gelişimleri için yaptıkları taahhüt için teşekkür ederim. Bugün buradaki gençlerin yapacakları, Türkiye’nin ve Suriye’nin geleceği için çok önemli. Gaziantep Üniversitesi’ne ev sahipliliğinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Göçleri doğru yönlendirmek, doğru yönetmek ve insan travmalarını en minimize bir şekilde çözüme kavuşturmanın insanlığın görevi olduğunu söyleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Bu konuda uzun yıllar boyunca göçe ev sahipliği yapmış olan Anadolu coğrafyası Suriye’den gelen misafirlerimizi büyük bir kadirşinaslık göstererek bağrını açmış. Yaklaşık 6 yıldır onlara karşı her türlü fedakârlık yaparak hizmet sunuyoruz. Dünya coğrafyasında birçok kesim bunlara sessiz kalırken Türkiye, sınırındaki insanları korumak, kollamak ve en önemlisi de mazlumlara, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara el uzatmak adına fedakârlık yaptı. Şuanda Türkiye’de yükseköğretimde Suriyeli öğrencilerimiz yaklaşık olarak 16 bin civarı. Bunun 2 bin 100’e yakını sadece Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim görüyor. Bu konuda sorumluluğun bilincinde olarak en önde, hemen hareket eden Gaziantep Üniversitesi oldu. Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve 2014 yılından beri SPART kuruluşumuz bizim ile birlikte iyi bir işbirliği ile Avrupa’da almış olduğu bağışlarla Suriyeli öğrencilerimizin eğitimine destek verdiler. 2014 yılında ilk defa Gaziantep Üniversitesi ile başladı daha sonra diğer üniversitelerimize dağıldı” şeklinde konuştu.

Sorun sadece Türkiye’nin sorunu olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Gür, “Eğer Türkiye’ye gelen göçü kontrollü bir şekilde kucaklamamış olsaydı bu göç kontrolsüz bir biçimde bütün dünyaya dağılmış olurdu. Avrupa şuanda göçün sıkıntısını yaşıyor. Türkiye bu sorunun üstesinden rahatlıkla geliyor. Ama istiyoruz ki, Avrupa başta olmak üzere diğer dünya coğrafyaları da bu sorunu sahiplensinler ki, ileride büyük problemlerle karşılaşmayalım” dedi.

"Gaziantep Üniversitesi olarak biz bu işin sorumluluğundayız” diyen Prof. Dr. Gür, “Potansiyelimiz çok yüksek, 56 bine yakın mevcut öğrencimiz, büyük bir kampüsümüz ve 45 yıllık bir mazimiz var. 45 Yıllık mazisi ile çok güçlü gelenekleri olan bir üniversiteyiz. Aynı zamanda uluslararası niteliğinden kaynaklı olarak 107 ülkeden 4 bin civarında uluslararası öğrencimiz var. Onların görüşüne, rengine, inancına ve diline hiç bakmadık. Gaziantep’te huzur içerisinde eğitimlerini görüyorlar. Eğer fırsat verilirse nice kabiliyetler gün yüzüne çıkarttırıldığında bu insanlar yük değil tam tersine yükü alan ve barışa katkı sağlayan elçiler olur. Bilesiniz ki yapılan bu bağışlar ve uzatılan eller her zaman gelecekte barışa yapılmış olan en büyük katkıdır. Şuanda Avrupa Birliği’nin en büyük sıkıntılarından birisi göçü nasıl koordine edeceği. Ama bilelim ki Türkiye eğer göçü iyi koordine etmemiş olsaydı şuanda ne Türkiye’nin ne Avrupa’nın ne de diğer ülkelerin güvenliği olmayacaktı. Dünyanın el uzatması gereken büyük bir sorundur. Bu sorunu artık avantaja dönüştürerek dünya kamuoyunda, bu misafirlerimizi barış ve huzuru sağlayacak elçiler olarak görüyoruz. Avrupa Birliği adına şuanda aramıza olan Büyükelçi Christian Berger’e ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Spark Türkiye Programları Müdürü Suphe Mustafa’nın katılımıyla, yaklaşık 400 Suriyeli öğrenciye TÖMER Türkçe Dil Kursuna katılımlarından dolayı sertifika verildi.