Gazetecilerden eğitime destek

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu’nun öğrencilerine kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu’nda yapılan kıyafet ve kırtasiye yardım dağıtımına Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ve GGC Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Gelecek iyilikle gelecek

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, yardım dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna, öğrencilerin kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıkları için teşekkür etti. Bulut, “İnsanlık için güzel hayallerimiz var diye çıktığımız bu yolda projemize destek olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve onun kıymetli yönetim kurulu üyeleri ile bizi yalnız bırakmayan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı hocamıza, programımıza destek olan tüm kardeşlerimize bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim gerçekten bizim için önemli, olmazsa olmazlarımızdan. Eğitim bizim bir parçamız değil özümüz her şeyimiz, geleceğimiz. Yedi Başak İnsanı Derneği olarak iyiliğe tarafız. İyiliğe inanıyoruz. Biliyoruz ki gelecek iyilikle gelecek” ifadesini kullandı.

Çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk

Geleceğin teminatı olan öğrenciler için ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını dile getiren Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Öncelikle 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ile cemiyette bir araya gelmiştik. Bize Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu’nda bazı öğrencilerimizin okul kıyafetlerinin, kırtasiye ürünlerinin eksik olduğunu söyledi. Biz de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu eksiklikleri üstleneceğimizi, hangi öğrencimizin ne eksiği varsa onları tamamlayacağımızı söylemiştik. Bugün de onların gözlerindeki mutluluğa şahit olduk. Öğrencilerimiz bizim sigortamız. Geleceğimizin aydınlanması onların elinde. Yedi Başak Derneği Başkanı Mustafa Bulut ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tek başına bizim yapabilmemiz mümkün değil

Eksikliklerin bir kişiyle tamamlanamayacağını ifade eden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise eğitime hayırsever katkısının önemine dikkat çekti. Yağcı, “Vatanına milletine bağlı bireyler yetiştirmek için hepimiz gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın bu güzel günde mutluluğuna şahit olduk. Eksikliklerimizi hep birlikte aşacağız. Geniş bir camiayız. Şehitkamil bölgemizde 400’ün üzerinde okulumuz, 220 bin civarında öğrencimiz, 11 bin civarında öğretmenimiz var. Bu işi tek başına bizim yapabilmemiz mümkün değil. Medyamızda bu anlamda hakikaten bize çok destek oluyor. Güzel şeyler paylaşıldıkça daha lezzetli, daha güzel oluyor. Bu sorumluluk hepimizin sadece birimizin değil. Birlikte olduğumuz zaman güç ve kuvvet burada doğar. Gazeteciler cemiyeti başkanımız şahsında bütün yönetim kurulu üyelerine, Yedi Başak Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin başkanı nezdinde onların bütün yönetim kuruluna böyle anlamlı bir günde bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tespit öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.