GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 16:19

Gazianep’e tarihi dokuya uyumlu meydan ve otopark

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Bey Mahallesi’ne yeraltı otoparkı yapıldı. 132 araç kapasiteli otopark projesinin meydan bölümü tamamlandı, en kısa sürede otopark inşaatı bitirilerek hizmete alınacak.Kente gelen turistlerin...

Gazianep'e tarihi dokuya uyumlu meydan ve otopark
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Bey Mahallesi’ne yeraltı otoparkı yapıldı. 132 araç kapasiteli otopark projesinin meydan bölümü tamamlandı, en kısa sürede otopark inşaatı bitirilerek hizmete alınacak.

Kente gelen turistlerin dinlenebileceği, şehirdeki sokak silüetini izleyebileceği meydanla, araçlarını park edebileceği otopark, kent envanterine kazandırıldı. İl geneline yayılmış müzeleri, tarihi ve turistik merkezleriyle dikkati çeken Gazi şehir, kültürel etkinliklerle turizm potansiyelini artırdı. Artan turizm potansiyeli sonucu ortaya çıkan meydan ve otopark ihtiyacına cevap vermek amacıyla harekete geçen Büyükşehir, Bey Mahallesi’ne yeraltı otoparkı ve meydan yaptı. Turistlerin dinlenebilecekleri meydanla, araçlarını güvenle park edebilecekleri yeraltı otopark projesi hazırlandı. Böylece, turistlere hem Bey Mahallesini, hem de müzeleri kolaylıkla gezebilme fırsatı sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Daire Başkanlığınca kentsel sit alanı içerisindeki otopark ihtiyacını karşılamak üzere Bey Mahallesi’nde tarihi dokuyla uyumlu, peyzaj düzenlemesini kapsayan meydan projelendirildi.

Projeyle 1079 ada ve 36 parselde yer alan betonarme yapılar kamulaştırılarak yıkıldı. Üzeri meydan olan yeraltı otopark projesinin ihalesi yapıldı, uygulamaya alındı. Kot farkından dolayı otoparkın batı cephesi iki, doğu cephesi üç katlı olarak tasarlandı. Üstü meydan olan otopark projesinin, peyzaj düzenlemesi kapsamında oturma bankları ve aydınlatma armatürleri yerleştirildi, vatandaşların hizmetine sunuldu. Otopark bölümünün tamamlanmasıyla yer altı otoparkı, yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku