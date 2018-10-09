Gazianep’e tarihi dokuya uyumlu meydan ve otopark

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Bey Mahallesi’ne yeraltı otoparkı yapıldı. 132 araç kapasiteli otopark projesinin meydan bölümü tamamlandı, en kısa sürede otopark inşaatı bitirilerek hizmete alınacak.

Kente gelen turistlerin dinlenebileceği, şehirdeki sokak silüetini izleyebileceği meydanla, araçlarını park edebileceği otopark, kent envanterine kazandırıldı. İl geneline yayılmış müzeleri, tarihi ve turistik merkezleriyle dikkati çeken Gazi şehir, kültürel etkinliklerle turizm potansiyelini artırdı. Artan turizm potansiyeli sonucu ortaya çıkan meydan ve otopark ihtiyacına cevap vermek amacıyla harekete geçen Büyükşehir, Bey Mahallesi’ne yeraltı otoparkı ve meydan yaptı. Turistlerin dinlenebilecekleri meydanla, araçlarını güvenle park edebilecekleri yeraltı otopark projesi hazırlandı. Böylece, turistlere hem Bey Mahallesini, hem de müzeleri kolaylıkla gezebilme fırsatı sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Daire Başkanlığınca kentsel sit alanı içerisindeki otopark ihtiyacını karşılamak üzere Bey Mahallesi’nde tarihi dokuyla uyumlu, peyzaj düzenlemesini kapsayan meydan projelendirildi.

Projeyle 1079 ada ve 36 parselde yer alan betonarme yapılar kamulaştırılarak yıkıldı. Üzeri meydan olan yeraltı otopark projesinin ihalesi yapıldı, uygulamaya alındı. Kot farkından dolayı otoparkın batı cephesi iki, doğu cephesi üç katlı olarak tasarlandı. Üstü meydan olan otopark projesinin, peyzaj düzenlemesi kapsamında oturma bankları ve aydınlatma armatürleri yerleştirildi, vatandaşların hizmetine sunuldu. Otopark bölümünün tamamlanmasıyla yer altı otoparkı, yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verecek.