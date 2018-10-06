GAZİANTEP:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:41

Gaziantep Barosunda olağan genel kurul başladı

Gaziantep Barosunda iki yılda bir yapılan ve bu yıl 44. kez gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul başladı. Baroya kayıtlı avukatların sandık başına gidip Gaziantep Baro Başkanı’nı seçeceği genel kurulda mevcut başkan İskender...

Gaziantep Barosunda olağan genel kurul başladı
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Gaziantep Barosunda iki yılda bir yapılan ve bu yıl 44. kez gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul başladı. Baroya kayıtlı avukatların sandık başına gidip Gaziantep Baro Başkanı’nı seçeceği genel kurulda mevcut başkan İskender Kahraman ile eski başkan Bektaş Şarklı aday olarak yarışacak.

Gaziantep Barosu’nda 7 Ekim’de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi genel kurul toplanarak seçimi ve gündem maddelerini görüştü. Yaklaşık bin 600 avukatın Baro yönetimini belirlemek için oy kullanacağı seçimlerde şuanki başkan İskender Kahraman ve önceki dönemin baro başkanı Bektaş Şarklı yarışacak.

Seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Baro Başkanı ve yeni dönem başkan adayı İskender Kahraman, "Olağan Genel Kurulumuzun Gaziantep Baromuza ve meslektaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Ben 2016 yılındaki genel kurulda Gaziantep Baro Başkanlığına seçilmiştim. Bu dönemde de bir kez daha başkanlık yapabilmek için tekrar aday oldum. Bu seçimde tüm organlara aday olan meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Yarın yapılacak seçimin bütün meslektaşlarımız açısından hayırlı sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

Seçimlerde aday olan bir önceki dönemin başkanı Bektaş Şarklı ise, "Gaziantep Barosu en önemli organlarımızdan biri. Kurumsal olarak baronun avukat hakları için de vatandaş için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mücadeleyi de baroların vermesi gerektiği düşüncesiyle aday oldum. Diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kazanan avukatlar ve Gaziantep Barosu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda bazı gündem maddeleri ve seçim değerlendirmesi yapılırken, başkanlık seçimin 7 Ekim Pazar günü yapılacağı vurgulandı.
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