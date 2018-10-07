Gaziantep Barosunda seçim heyecanı

Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukatlar 44. kez yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul için sandık başına gitti. Yeni Baro başkanın belirlenmesi için başlayan seçimlerde oy verme işlemi sürüyorGaziantep Barosu’nun yeni başkanını seçmek...

Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukatlar 44. kez yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul için sandık başına gitti. Yeni Baro başkanın belirlenmesi için başlayan seçimlerde oy verme işlemi sürüyor

Gaziantep Barosu’nun yeni başkanını seçmek için sabah saat 09.00’dan itibaren oy vermeye başlayan kentteki bin 600’ü aşkın avukat saat 17.00’ye kadar sandık başına gitmeye devam edecek. Mevcut başkan İskender Kahraman ve eski başkanlardan Bektaş Şarklı’nın yarıştığı seçime avukatlar yoğun ilgi gösterirken, oy verme işleminin yapıldığı salondaki yoğun kalabalık dikkat çekti.

"Geçtiğimiz iki yıl önemli işler yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz"

Seçim günü salonda bulunan avukatlarla yakından ilgilenen ve seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan mevcut başkan İskender Kahraman, "Biz ekip olarak 2016 yılında başladığımız görevimizi bugün itibariyle sonlandırdık ve yeni dönem için de tekrar Gaziantep Baro başkanlığına aday olduk. Geçtiğimiz iki yıllık dönemde ekip olarak emin adımlarla ilerleyip, önemli işler yaptık. Yeni dönemde de geçmiş dönemi aratmayacak, hatta daha ileriye taşıyacak bir sürecin başlangıcı olacağını hesap ederek tekrar bu yola çıktık. Ben bu seçimin Gaziantep Barosuna ve meslektaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Güzel bir seçim atmosferi yaşıyoruz"

Eski başkan ve yeni dönemde de başkanı adayı olan Bektaş Şarklı ise, "Güzel bir seçim atmosferi var. Arkadaşların da genel kurula yoğun katılımı var. Kazanan Türkiye demokrasisi olsun. Diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Biz ekip olarak kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte iyi çalıştık, bin 300 meslektaşımızı ziyaret ettik. Hepsinin iyi kötü sorunlarını biliyoruz. Geçmişten gelen tecrübelerimiz de var. Biz ekipçe kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.