Gaziantep Basketbol’da Geçtiğimiz sezon forma giyen 1994 doğumlu 2.06 boyundaki oyuncu Robert Carter JR ile 1 yıl daha anlaşmaya varıldı.2017-2018 Tahincioğlu Basketbol Süperligi’nde kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 20 maçta 27.5 dakikada 15 sayı, 7.9 ribaund, 1.6 asist istatistikleri ile mücadele etti.
Gaziantep Basketbol Robert Carter ile 1 yıl daha devam
Gaziantep Basketbol’da Geçtiğimiz sezon forma giyen 1994 doğumlu 2.06 boyundaki oyuncu Robert Carter JR ile 1 yıl daha anlaşmaya varıldı.2017-2018 Tahincioğlu Basketbol Süperligi’nde kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 20 maçta 27.5 dakikada...