Gaziantep ihracatta büyümeye devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep’in Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artışla 482 milyon 631 bin dolar olarak gerçekleşti.İhracatta büyümenin devam...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep’in Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artışla 482 milyon 631 bin dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta büyümenin devam ettiğini belirten Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yılın ilk yarısında Gaziantep’ten yapılan ihracatın geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 4,7 oranında artışla 3 milyar 337 milyon 609 bin dolara ulaştığını söyledi.

İlk 6 aylık ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, Gaziantep’ten yapılan ihracatın artarak devam ettiğini belirtti. Hem aylık bazda, hem de yılın ilk yarısında yapılan ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu kaydeden Ünverdi, “2017 yılını rekor ihracatla kapatan ve 2018 yılında büyümesini devam ettiren ülkemizde ihracat rakamları artarak devam ediyor. Seçimler, Ramazan ayı, bayram ve yaz aylarının gelmesine rağmen ihracatımızdaki artış sürüyor. Bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan, üreten, istihdam oluşturan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sanayiciler olarak mevcut rakamları yukarı taşımak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“TİM seçimleri hayırlı olsun”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Haftasonu gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ülkemize hayırlı olsun” derken iki dönem boyunca Başkanlık görevini yürüten Mehmet Büyükekşi’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ünverdi, “TİM Başkanı olarak görev yaptığı iki dönem sonunda bayrağı devreden hemşehrimiz Sayın Mehmet Büyükekşi’ye, görev süresi boyunca ihracatımız başta olmak üzere, ülkemize katmış oldukları katma değer ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Büyükekşi’nin tecrübeleriyle önümüzdeki süreçte de ülkemize hizmetlerinin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan İsmail Gülle ve yeni yönetim kurulunu da tebrik eden Ünverdi, “İstanbul Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı görevinde başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız Sayın İsmail Gülle’nin TİM Başkanı olarak da önemli başarılara imza atacağına inancımız sonsuzdur. Kendilerine ve değerli yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyor, önümüzdeki süreçte ülkemiz ihracatında yeni başarı öykülerinin yazılacağından şüphe duymuyoruz” şeklinde konuştu.

“Seçim sürecinde ekonomimiz iyi bir imtihan verdi”

Ülke olarak 2018 yılının ilk yarısında başta seçim süreci olmak üzere yoğun bir gündem yaşandığına dikkati çeken Ünverdi, “Önce bir erken seçim kararı, ardından da seçim süreci yaşadık. Bu süre zarfında yalnız iş dünyasında değil, toplumun neredeyse tüm kesimlerinde seçimlerin tamamlanmasına yönelik bir beklenti algısı yaşandığı bir gerçektir. Çok şükür ekonomimiz bu zaman zarfında iyi bir imtihan verdi ve genel seçimleri geride bıraktık. Bundan sonrası için ekonomiye odaklanma ve hızlı bir toparlanma dönemine girmeliyiz. Yapısal reformlar ve teşvik paketleri ile piyasaların canlanacağı, üretim ve ihracatta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

“Gaziantep olarak yeni markalar çıkarmamız gerekiyor”

İhracatta katma değer oluşturmak için yeni bir atılıma ihtiyaç olduğunun altını çizen Ünverdi “İhracat 4.0” vurgusu yaparak, “Gaziantep olarak marka çıkarmamız gerekiyor. Kent sanayicileri olarak büyük hacimli üretimler yapıyoruz. Kendi sektörlerimizde çoğu tanınmış markanın ham maddesi bizden çıkıyor. Bunun yanında halı, triko, konfeksiyon, ayakkabı, kutnu gibi gururumuz olan doğrudan tüketiciyle buluşan nihai üretimlerimiz var. Özellikle bu sektörlerde marka çıkarmamız büyük önem taşıyor. Üretiyoruz, en kalitelisini yapıyoruz ama artık daha fazla katma değer oluşturmak zorundayız. Sanayide Endüstri 4.0’ın üretim süreçlerine entegre olduğu bir dönemde uluslararası rekabette yer alabilmemiz için İhracat 4.0’a da adapte olmalı, cari açığın kapanmasına destek olacak, gelişmiş pazarlara uygun katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“Davalık firmalar KOSGEB desteğinden tekrar faydalanabilecek”

Bu ay içerisinde önemli gelişmeler yaşandığına da değinen Başkan Ünverdi, özellikle KOBİ’lere yönelik güzel gelişmeler yaşandığını kaydetti. Ünverdi, “Davalık olmaları nedeniyle KOSGEB desteklerinden faydalanamayan firmalarımız artık verilen desteklerden yeniden faydalanabilir hale geldi. Ayrıca KOBİ tanımında değişiklik oldu. Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 40 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı. Bu sayede daha fazla firmamız desteklerden faydalanma imkanı bulacak. Ayrıca 1 Temmuz itibarı ile Türkiye’de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı bin 882 adet hammaddede gümrük vergileri sıfırlandı. Söz konusu kararla sanayicilerimiz düşük maliyetli hammadde temin edebilme imkanı bulacak” dedi.