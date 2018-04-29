Gaziantep Kolej Vakfı yüzücülerine madalya yağdı

Okul sporlarının hemen hemen hepsinde aktif olarak faaliyet gösteren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri başarıdan başarıya koşarken yüzme dalında sporculara adeta madalya yağdı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği minikler yüzme yarışmasına 35 sporcuyla katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri gösterdikleri başarılı performansın mükafatını madalyalarla aldı. İl genelinde 56 okuldan toplam 230 sporcunun yarıştığı etkinlik bayram havasında geçti. GKV Özel İlkokulundan Ata Çelikkalkan, Arda Güleç, Ali Kazım Zer ve Fethi Buğra Kahraman 4 x 50 metre karışık bayrak yarışmasında erkekler il üçüncülüğü elde ederken Ata Çelikkalkan, Arda Güleç, Ali Kazım Zer ve Fethi Buğra Kahraman 4 x 50 metre serbest bayrak yarışmasında erkekler il dördüncülüğü kazandı. Ali Kazım Zer 100 metre sırt üstü erkekler il dördüncülüğü elde ederken erkek takımı takım halinde il dördüncüsü, kız takım ise il altıncısı oldu. Yüzme sporunun insan sağlığı için büyük önem taşıdığını ifade eden antrenör Recep Öztürk ve Zeynep Funda Aşık çocukların küçük yaşta bu sporla tanışmaları ve yaşamlarının bir parçası haline getirmelerinin ömür boyu sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı uolduğunu belirterek etkinlikte derece elde eden öğrencileri kutladılar. Okul Müdürü Mustafa Şenel’de başarılı sporcuları ve antrenörleri kutlayarak bundan sonraki süreçte daha büyük başarılar beklediklerini ifade etti.