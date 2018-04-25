Gaziantep mutfağı lezzet birinciliğini Afyon’da da tescil etti

Türkiye’nin birçok yerinde yapılan ulusal ve uluslararası yarışmada başarı elde eden Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ve Öğr.Gör. Ali Nadir Zeyrek, Afyon’da düzenlenen...

Türkiye’nin birçok yerinde yapılan ulusal ve uluslararası yarışmada başarı elde eden Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ve Öğr.Gör. Ali Nadir Zeyrek, Afyon’da düzenlenen yarışmada çok sayıda kupa ve madalya aldı.

GAÜN Öğretim Görevlileri Ali Nadir Zeyrek ve Eyup Atılgan’ın koordinatörlüğünde 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde, Afyon’da yapılan ve toplam 8 Üniversiteden 40 katılımcının katıldığı “Gastro Afyon 2018 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali”ne 5 öğrencisi ile katılan GAÜN Turizm ve Otelcilik MYO Aşçılık Programı; İtalya, Yunanistan ve Polonya’dan yabancı uyruklu jüri üyelerinden oluşan yarışmada toplamda bir birincilik kupası alırken, 2 Altın madalya, 3 Gümüş madalya ve 1 Bronz madalya alarak Gaziantep Üniversitesini başarıyla temsil etti. Yarışmada Üniversiteler arası genel puanlamada Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Öğrencileri birincilik kupası aldı. Özellikle Gaziantep mutfağının modernize edilmiş lezzetleriyle yarışmaya katılan öğrencilerden; Beyza Değerli, Merve Demir, Meltem Doğan ekip yarışmasında yaptıkları Pirpirim Aşı, Sebzeli Bonfile Sarma, Un helvası ile En Yenilikçi Tabak kategorisinde Altın madalya kazanırken; Meltem Doğan yaptığı Fıstıklı Kadayıf Kavurması (Cennet Çamuru Tatlısı) ile Tatlı kategorisinde altın madalya, Merve Demir yaptığı Yaprak Aşı ile Başlangıç Tabağı kategorisinde Gümüş madalya, Beyza Değerli yaptığı Yuvarlama Hamurunda Poşe Somon ile Balık Tabağı kategorisinde Gümüş madalya, Sultani Albayrak yaptığı Mıcırık Aşı Dolgulu Bonfile ile Et Yemeği Tabağı kategorisinde Gümüş madalya, Yıldırım Şimşek yaptığı Ciğer Tantunili Kabak Çiçeği Dolması ile Sakatat Tabağı kategorisinde Bronz madalya almaya hak kazandı. GAÜN Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek, Aşçılık Programı öğrencilerinin aldıkları bu başarı ile hem Gaziantep mutfağının lezzet birinciliğini Afyon’da da tescilletmenin hem de Gaziantep Üniversitesi’nde aldıkları eğitimle Modern Türk Mutfağında da geleceğin ustalarını yetiştirdiğini ve Türk Mutfak Kültürünün devamının garanti altına alındığını bir defada Afyon’da kanıtladıklarını ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO Aşçılık Programı öğrencilerinin büyük bir özveri ve heyecanla hazırlandıkları yarışmada, Turizm ve Otelcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Atınç Olcay, Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek, Öğr. Gör. Eyup Atılgan, Matbahı Ayıntap ve Ser Tabbah Derneği (MASAT DER) Başkan Yardımcısı ve Hışvahan Hotel ExecutiveChefi Ali Bedri Çelikhan, Matbahı Ayıntap ve Ser Tabbah Derneği (MASAT DER) Genel Sekreteri ve Akademi Hastanesi ExecutiveChefi İsmet Hızal, Matbahı Ayıntap ve Ser Tabbah Derneği (MASAT DER) Yönetim Kurulu üyeleri Executive Chef Davut Gültekin, Chef Mehmet Çavdar, Chef Yusuf Demir, Chef Atilla Etik’in desteğini alan öğrenciler hazırladıkları tabaklarla hem protokol üyelerinin hem jüri üyelerinin hem de yarışmayı izleyenlerin yoğun ilgi ve övgüsünü aldı.