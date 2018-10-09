GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:22

Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 30 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilerek, 30 şüpheli gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne...

Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 30 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilerek, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik operasyonlara devam edildi. Son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar sonucu Hacıbaba, Mithatpaşa, Yeşilova, Karşıyaka, Vatan, Bey, Fırat, Karayılan, Akdere, Çağlayan, Güneykent ve Yeditepe mahallelerinde bazı ikamet ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda,418 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 66 gram eroin, 19 gram bonzai, 141 adet extacy, 70 adet captagon uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 8 bin 795 TL ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku