Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 30 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilerek, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik operasyonlara devam edildi. Son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar sonucu Hacıbaba, Mithatpaşa, Yeşilova, Karşıyaka, Vatan, Bey, Fırat, Karayılan, Akdere, Çağlayan, Güneykent ve Yeditepe mahallelerinde bazı ikamet ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda,418 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 66 gram eroin, 19 gram bonzai, 141 adet extacy, 70 adet captagon uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 8 bin 795 TL ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.