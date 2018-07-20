Gaziantep Valiliğinden özel güvenlik bölgesi açıklaması

Gaziantep Valiliği, olağanüstü hal uygulamasının sona ermesinin ardından bazı sınır bölgelerinin ’Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17.00’de başlayıp, 03 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 20 Temmuz 2018- 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.