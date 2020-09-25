Gaziantep Yöresel Ürünler (Antep Salçası)

Gaziantep yöresel ürünler ana başlığının altında onlarca alt başlık bulunmaktadır. Antep'in kendi yöresine ait ürünler, aynı zamanda doğallığıyla da ön plana çıkmaktadır. Öyle bir kesimde var ki, organik olmasından dolayı Antep ürünlerini tercih listesinin en başına koymuş bulunmaktadır. Bu nadide şehrimizin ürettiği gıdalar çeşitli alanlarda devam edip, bir çok kitleye hitap ulaştırılmaktadır. Teknoloji kullanımının son senelerde zirveye çıkması ile online alışveriş kültürü o kadar gelişti ki, salça, kurutmalık, pul biberden tutunda; cevizli sucuk, baklava ve daha onlarca ürünlere kadar sanal ortamda pazarlanır hale geldi. Yemekleriyle meşhur olan Gastronomi şehrimizin mutfak sırları, bu sayede tüm Türkiye ulaşma imkanını buldu. Bu kapsamda hizmet veren www.antepyoreselurunler.com adlı internet sitemiz, kısa zamanda bir çok mutfağa girmeyi başardı ve bu başarısına da iddialı bir şekilde devam etmektedir.

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Antep Salçası

Antep salçası, yapımında izlenen yollardan dolayı farklı bir yere sahiptir. Genel olarak salça, biber salçası ve Domates salçası diye ikiye ayrılmaktadır. Üçüncü olarak ise acı ve tatlı biber salçası ile domates salçasının karışımı olan ''karışık salça'' dır. Ülkemizin batı kısımlarında sadece domates salçası kullanılırken, doğu kısımlarında domates ve biber salçası karış şekilde kullanılmaktadır. Doğudan batıya göçün sayesinde bu kültür oralara da ulaşmıştır. Kendi arasında salça çeşitleri 3 kısma ayrılırken, yapım aşamasında kullanılan yöntemlerde 2 kısma ayrılmaktadır. Hangi salça ve nerenin salçası olursa olsun anlatacağımız 2 yöntemden birisi ile yapılmıştır. Aşağıda da hangi yöntem ile elde edilen ürünün daha değerli olduğuna da değinerek fikir sahibi olmanızı sağlayacağız.

Güneşte kuruma salça (gün salçası), adından da anlaşılacağı gibi çekildikten sonra güneşe serilip günlerce karıştırılıp kurutulmasından elde edilmektedir. Kaynama salça ise bir gün içerisinde saatlerce kaynatılarak çekişmesi akabinde elde edilmektedir. Gaziantep salçası, güneşte kurutma yöntemiyle elde edilmektedir. Bahsettiğimiz değerli olan ise bu tarz ile yapılan salçadır. İşçilik bakımından da bir hayli külfeti bulunduğu için gün kurusu salça fiyatı, kaynatma salça fiyatına kıyasla daha yüksektir. Ekim aşamasından sulanmasına, bakımından hasatına kadar verilen emekleri göz önünde bulundurursak ev yapımı salça fiyatları oldukça makul derecededir. İnternet sitemizden tüm çeşitlere göz atarak istediğiniz ürünümüzden dilediğiniz kilogramda sipariş verebilirsiniz. Bizleri tercih ederek yaptığınız alışverişler en kısa zamanda hazırlanarak adresinize ulaştırılmak üzere kargoya teslim edilecektir.