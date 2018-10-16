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16 Ekim 2018 Salı 12:32

Gaziantep’i okuma heyecanı saracak

Gaziantep’te düzenlenecek Kitap Günleri ile kitap severleri 20-28 Ekim tarihleri arasında okuma heyecanı yaşayacak.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Gaziantep Kitap Günleri, Gaziantep’in en önemli kültürel etkinliği...

Gaziantep'i okuma heyecanı saracak
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Gaziantep’te düzenlenecek Kitap Günleri ile kitap severleri 20-28 Ekim tarihleri arasında okuma heyecanı yaşayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Gaziantep Kitap Günleri, Gaziantep’in en önemli kültürel etkinliği olarak okurların takvimine şimdiden girdiği tahmin ediliyor. 20-28 Ekim 2018 tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek CNR Gaziantep Kitap Günleri, 160 binin üzerinde kitapseveri ağırlamayı hedefliyor. Kitap Günleri’nde 100’ün üzerinde yayınevi, 200 markanın katılması bekleniyor. Organizasyonda çocuklara ve gençlere yönelik özel etkinlik alanları oluşturulacak. Özellikle gençlerin yakından takip ettiği fenomen yazarların katılacağı CNR Kitap Fuarı’nda imza günleri ve söyleşiler de yer alacak. Her gün 500’den fazla etkinliği ev sahipliği yapacak olan fuarda, çocuklara özel hazırlanan “Haydi Boyayalım Etkinlik Alanı”, minik kitapseverlerin keyifli vakti geçirmesini sağlarken okumanın da önemini vurgulayacak.

9 gün boyunca tüm kitapseverleri ücretsiz olarak ağırlanacak kitap günleri ile Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalara üst düzeyde katkı sağlanması da amaçlanıyor.
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