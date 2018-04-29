Gaziantep’in halıları dünyayı sardı

Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Halı ve zemin kaplama Fuarı Domotex Turkey fuarını 89 ülkeden 11 bin 951 ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep’te 24 – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı Domotex Turkey, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katıldığı programla kapılarını açmıştı. Fuar kentteki toplam ziyaretçi sayısını yüzde 30, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 21 artırdı. Fuar ile ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, fuarın bir kez daha Gaziantep’in ulusal ve uluslararası halı sektöründeki gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

"Dünyanın halısını üretiyoruz"

GTO Başkanı Yıldırım, 11 yıldır dünyanın halısını ürettildiği Gaziantep’te dünya halı sektörünü ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, fuarın yeni işbirlikleri oluşturulmasında sektör temsilcilerine ve kent ekonomisine önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Yıldırım, "Fuarda bu yıl 11 ülkeden 195 firma stant açtı. Paydaşlarımız Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası ile birlikte sektörü uluslararası alanda zirveye taşıma vizyonuyla bu fuarı halı gibi ilmek ilmek dokuyoruz. Fuar bu yıl 89 ülkeden 11.951 ziyaretçi ile toplam ziyaretçi sayısını geçen yıla göre yüzde 30 artırdı. Öte yandan yabancı ziyaretçi sayısında da yüzde 21’lik artış sağladı. Fuar uluslararası işbirliklerinin gerçekleştirilmesi noktasında da önemli fırsatlar oluşturdu.” Fuara düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında Rusya, Kanada, Bulgaristan ve Kırgızistan’dan satın alma heyetlerinin de geldiğini belirten Yıldırım, “Halı ve zemin kaplamaları alanında Avrasya bölgesinin lideri olan fuarın, makine halısı üretiminin ve ihracatının dünya lideri olan Gaziantep’te düzenlenmesinden daha doğal bir şey olamazdı. Ben bu vesile ile 11 yıl önce GTO öncülüğünde halının başkenti Gaziantep’te bir halı fuarı düzenleme kararı alan ve bugüne kadar bu organizasyona emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette en büyük teşekkürü sektörde faaliyet gösteren firmalarımız hak ediyor. Onların özverili çalışmaları sayesinde sektör bu noktaya geldi” şeklinde konuştu.