Gaziantep’in ihracat artışı devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gaziantep’ten Nisan ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 562 milyon 117 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep bu ihracat rakamıyla Ankara’nın ardından...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gaziantep’ten Nisan ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 562 milyon 117 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep bu ihracat rakamıyla Ankara’nın ardından 6. sıradaki yerini korudu.

İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ocak-Nisan 2018 döneminde Gaziantep’ten yapılan ihracatın yüzde 4,2 artışla 2 milyar 238 milyon 661 bin dolara ulaştığını söyledi. 2017 yılı Ocak-Nisan ihracatının 2 milyar 148 milyon 555 bin dolar olduğunu hatırlatan Ünverdi, “Gaziantep hem aylık hem de dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldı. Bu rakamların artmasında emeği olan bütün ihracatçılarımıza, sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep bölgenin ve ülkenin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Yeni yatırımlar ve hedeflerle yoluna devam ediyor" dedi.

Adnan Ünverdi, 2017 yılında 7,4’lük büyüme rakamı ile dünyanın en fazla büyüyen ekonomileri arasında ilk sıralarda yer alma başarısını gösteren Türkiye’nin, 2018 yılının ilk dört ayında da dış ticarette iyi bir performans sergilediğini kaydetti. Türkiye ihracatındaki yüzde 15’lik rekor artışın memnuniyet verici olduğunu belirten Ünverdi, bu göstergelerin Türkiye’nin uluslararası pazar gücünü ve ülkeye olan güveni gösterdiğini belirtti. Son dönemde dünyada bazı bölgelerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginliklere rağmen Türkiye’nin uluslararası pazarlarda ihracatını artırarak devam ettirdiğini aktaran Ünverdi, bu başarıda Gaziantep’in önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Suriye başta olmak üzere, Gaziantep ve bölge açısından en önemli pazarlardan olan Irak’ta ve Ortadoğu’da yaşanan bir dizi olumsuzluklara rağmen Gaziantep’in bu süreci çok iyi yönettiğini ve alternatif pazarlara yönelerek, bu pazarlardaki negatif etkiyi pozitife çevirme yönünde önemli mesafe kat ettiğini belirten Ünverdi, sanayici ve iş adamlarına başarılı çalışmalarının devamını diledi. Ünverdi, Endüstri 4.0 gibi yeni teknolojilerle birlikte dünyada üretim modelleri, verimlilik gibi konularda hızlı bir değişim sürecine girildiğine de vurgu yaptı ve eskiden beri dile getirilen teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının bundan sonraki süreçte çok daha hissedilir hale geleceğini ve bu alanlara yatırım yapmanın artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Ünverdi, "Katma değerli ve rekabetçi bir üretim için artık bu unsurlar bir gereklilik haline geldi. Odamızın üyelerinin ve ürünlerinin tanıtımının yapılması, ihracat kapasitelerinin artırılması ve E- ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, ‘GSO E-ticaret Atağı Projesi’ni başlattık. Proje kapsamında üyelerimiz ‘gsotrade.com’ web sitesi aracılığıyla yeni pazarlara açılacak. Bu şekilde ihracat rakamlarımız daha da yukarı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Yeni reformlar ve teşviklerle ülkemizin ve Gaziantep’in ihracatının hız kesmeden yoluna devam etmesini temenni ettiklerini kaydeden Ünverdi, “İnşallah bundan sonraki süreçte seçimlerin de tamamlanmasıyla, hükümetin ekonomi alanında sağlayacağı desteklerle ülke ve kent olarak bu rakamları yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

Adnan Ünverdi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü münasebetiyle emekleri ve alın terleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm çalışanların bu önemli gününü kutladı.