GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:58

Gaziantepliler Berat Kandili’nde camilere akın etti

Berat Kandili dolayısıyla Gaziantepli vatandaşlar, şehrin merkezinde yer alan Ulu Cami’ye akın etti.Yağmurlu havaya rağmen akşam namazının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Ulu Cami’nin yolunu tutarak sabırsızlıkla yatsı ezanını...

Gaziantepliler Berat Kandili'nde camilere akın etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Berat Kandili dolayısıyla Gaziantepli vatandaşlar, şehrin merkezinde yer alan Ulu Cami’ye akın etti.

Yağmurlu havaya rağmen akşam namazının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Ulu Cami’nin yolunu tutarak sabırsızlıkla yatsı ezanını bekledi. Yatsı ezanıyla birlikte tıklım tıklım dolan camide, cemaat namaz kılıp tüm İslam alemi ve ülkemiz için dua etti. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in de katıldığı Ulu Cami’deki kandil programında yatsı namazından sonra Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında ise hayırsever vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan bazı vatandaşlar bu kutlu gecenin özellikle ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. Camiye aileleri ile gelen çocuklar da bu kutlu gecenin coşkusundan ve rahmetinden faydalandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku