Gaziantepliler kitapla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Vakfı işbirliğiyle bu yıl 4’üncüsü organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri” törenle açıldı.

Gazi şehri, kitapla buluşturmaya devam eden Büyükşehir, bilginin, okumanın, araştırmanın ve kitabın gücüne inanarak, yeni yaptığı parklara kitap kafeler açtı, gençlerin kitaplara ulaşılabilirliğini yükseltti. “Gaziantep Kitapla Buluşuyor” temasıyla Gaziantep Kitap ve Kültür Günlerini açan Büyükşehir, gerçekleştirdiği kültürel etkinlikler zincirine yeni bir halka daha ekledi.

Fırsatları çoğaltmamız gerekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez’in Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri etkinliklerinin başlatılmasında emeğinin olduğunu belirtti.

Şahin, “Diyanet Vakfı tarafından İstanbul ve Ankara merkezli bu çalışmanın 750 nüfuslu gencin yaşadığı, 70 bin üniversite öğrencisinin olduğu Gazi şehre çok yakışacağına inandık. 100 stantta, 250 yayıncı kuruluşun ve 70 edebiyatçının bu konuda ‘benim söyleyecek sözüm var’ dediler ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldiler. Medeniyetimizin ilk vahyi, ‘oku, Allah’ın adıyla okudur. Medeniyetimiz, ‘bilenle bilmeyen bir olur mu? İlim, Çin’de de olsa alın. Bana bir harf öğretenin kırk gün kölesi olurum’ diyor. O yüzden bilgi ve teknoloji devrinde, bizi biz yapan değerleri gençlerimize çok iyi anlatmamız lazım. Mübarek Ramazan ayından önceki haftada hem kitap okumayı teşvik etmek hem de insanlara fırsat eşitliği vermek için buradayız. Okuduğun kitapla yaşamını şekillendirmek aldığın bilgiyi özümsemek, amel etmek, rahmeti, merhameti, şefkati ve hikmeti iyi anlamamız için bu tür fırsatları çoğaltmamız gerekiyor. Artık kültürel belediyecilik yükselen bir değer. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminden bu güne gelen kimlikli belediyecilik, kültürel belediyecilik bakışında geldiğimiz yeri çok önemli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez ilçe belediyesiyle birlikte uyumlu bir biçimde çalışarak, okuma alanında fırsat eşitliği vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız, ‘hızlı bir şekilde kitaplara ulaşsın’ diye açtığımız kitap kafeler, üniversite içerisindeki Kültür Merkezi ve Türkiye’de ilk kez uygulamalı çocuk kütüphanesiyle ‘ağaç yaşken eğilir’ felsefesi kapsamında temeli sağlam tutmaya çalışıyoruz. Bu şartları sağladıktan sonra uygulama kısmında biz yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Bizler de kanın, gözyaşın, savaşın bittiği bir dünyaya; adaleti, sevgiyi, barışı inşa edeceğiz. Artık bu değerler bir lütfu değil, herkes için normal olan bir dönemi insanlara yaşatacağız. Bu medeniyetimizin bizlere emridir” şeklinde konuştu.

Gaziantep kütüphaneleri, kültür evlerini ve kitapları konuşuyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, bu yıl 4’üncüsü organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri” etkinlikleri kapsamında Kitap Fuarı’nın düzenlendiğini hatırlatarak, bir yazar kimliğiyle bu tür fuarların eksikliğinin içinde kalan bir uhte olduğunu söyledi.

Gaziantep’in ticari, kültürel ve sanat açısından geriye götürülmeye çalışıldığını belirten Tayyar, “AK Parti döneminde bu şehirde yeni bir medeniyetin inşa edilmeye çalışıldığın söyleyebilirim. Çok şükür 7 milyar dolar ihracat yapan 6’ncı Organize Sanayi Bölgesini kurmaya çalışan bir ilde yaşıyoruz. Ama ne hazindir ki 6 organize sanayi bölgesine sahip bu şehirde 6 kütüphane ya da 6 büyük kitap evi yok. 4 yıldır bu konuda atılmış ciddi adımlar var. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine çok teşekkür ederim. Unuttuğumuz hasretleri bizlere yeniden hatırlattı. Artık, Gaziantep organize sanayi bölgesini değil, kütüphaneleri, kültür evlerini ve kitapları konuşuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve protokol üyeleri, kitap fuarında kurulan stantları gezdi.

“4’üncü Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri” kapsamında açılan Kitap Fuarı, 5 Mayıs 2018 gününe kadar 11.00-23.00 saatlerinde kitapseverlere açık tutulacak. Fuara; 70 edebiyatçı ve 250 yayınevi katılıyor.