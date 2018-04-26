Gaziantepspor 'dört nala' kümeye

Yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayan, her geçen gün biraz daha dibe çöken Gaziantepspor, ligde karşılaştığı 9 maçta 4 ve üstünde farklı skorlarla yenilerek, rakipleri için adeta can simidi oldu.

Yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayan, her geçen gün biraz daha dibe çöken Gaziantepspor, ligde karşılaştığı 9 maçta 4 ve üstünde farklı skorlarla yenilerek, rakipleri için adeta can simidi oldu.

Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig’de Karcemaskars, Cenk Tosun ve Orkan Çınar gibi yıldızları kadrosunda bulunduran ve rakiplerine sahayı dar eden Gaziantepspor, oynadığı futbolla, aldığı farklı galibiyetlerle dört büyüklerin korkulu rüyası oluyordu. Mazisini mumla arayan kırmızı şahinlerin bu sezon mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Son 2 haftaya girilen ligde oynadığı 32 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, birçok maçta ise kalesinde 4 ve üstü sayıda gol gördü.

Kadrosunun tamamı genç futbolculardan oluşan kırmızı-siyahlı takım, 26 mağlubiyetin 4’ünde tek farklı, yedisinde 2 farklı, sekizinde 3 farklı ve beşinde 4 farklı skorlarla kaybederken, iki maçta ise 7-0 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı

Gaziantepspor’un bu sezon aldığı en farklı mağlubiyetler şöyle:

Eskişehirspor - Gaziantepspor: 7-0

Ümraniyespor - Gaziantepspor: 7-0

Rizespor - Gaziantepspor: 5-1

BBŞ Erzurumspor - Gaziantepspor: 5-1

Gaziantespor - Gazişehir F.K: 0-4

Ankaragücü - Gaziantespor: 4-0

İstanbulspor - Gaziantepspor: 4-0

Gaziantepspor - Manisaspor: 1-4

Gaziantepspor - Eskişehirspor: 1-4