Gaziantepspor’da Hasan Şahin yeniden başkan

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gaziantepsor’da bugün yapılan olağanüstü kongrede Hasan Şahin yeniden başkan seçildi.

Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri’nde yapılan seçimli olağanüstü kongreye 171 üyeni 91’i katıldı. Tek liste ve tek aday olarak seçime giren Hasan Şahin 91 üyenin oyunu alarak 2. kez başkan seçildi. Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Kongresi üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Tek liste ile girilen kongrede kulüp Başkanımız Hasan Şahin, güven tazeledi. 171 üyemizden 92’sinin katılımıyla gerçekleşen Kongre’de Hasan Şahin, yeniden kulüp başkanlığımıza seçilmiştir. Hasan Şahin ve yeni yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Başkanlığa yeniden seçilen Hasan Şahin’in yönetim kurulu listesinde Mehmet Yüzgeç, Bülent Mamatoğlu, Samet Bayrak, Nukhet Balkan Ocak, Bülent Işık, Turgut Tuncel, Mehmet Bulduk, Selahaddin Üngür, Ömer Faruk Abacı, Hakkı Kalender, Mehmet Hanifi Bozkurt, Ömer Özdemir, Selçuk Özturan, Turgut Demirtaş, Cebrail Mat, Mahmut Kın, İlker Özberber, Ferit Güney Dağdeviren ve Halil İbrahim Şahin gibi isimler bulunuyor.