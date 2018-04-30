GAZİANTEP:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:56

Gaziantep’te 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gaziantep’te 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Gaziantep'te 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Gaziantep’te 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Salı günü Kırkayak Parkında yapılacak olan kutlamalar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların ulaşıma kapanacağı belirtildi. Etkinlikler başlamadan bir saat öncesinden yolların ulaşıma kapatılacağı duyurulan açıklamada, tarife kapatılacak ve ulaşımın sağlanacağı alternatif güzergahlar şöyle açıklandı:

"Atatürk Bulvarı, Karacaoğlan Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. İncilipınar ve Şair Baki Sokak ile Karacaoğlan Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Gazi Sokak ve Muhittin Şekerci Sokağın Kaymak İsmail Paşa Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Müfide Ferit Caddesinin Kaymak İsmail Paşa Sokak kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Belibağlı Sokağın Beyaz Ahmet Ağa Sokak, Körükçü Hafız, Kara Çıkmazı, Sadık Çavuş Sokağı, 3001 Sokak Kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Bulvarının Şaban Sokak Kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Gazimuhtarpaşa Bulvarı, Kan Merkezi kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Şair Fuzuli Sokağın Kemal Köker Caddesi kavşağı trafiğe kapatılacaktır. Atatürk Bulvarı, Nil Kavşağından kesilerek araç trafiği Büyükşehir Belediyesi istikametine verilecektir."
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