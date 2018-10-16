Gaziantep’te 12 olaya karışan suç makineleri tutuklandı

Gaziantep’te 12 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli şahıs yapılan başarılı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te son günlerde meydana gelen ve özellikle yaşlı kadınların çantalarını hedef alan kapkaççılar Ö.E. ile M.E. polisin yaptığı titiz operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların 1 Eylül günü Beydilli Mahallesi Fikri Paşa Caddesi’nde bir mağdurun çantasından 1 adet telefonunun, 2 Eylül günü 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi’nde bir mağdurun kol çantasında bulunan 2 adet beşi bir yerde diye tabir edilen altın, 4 adet büyük altın, 1 adet bileklik altın kol bağı, 2 adet tam altın, 1 adet çeyrek altın, 2 adet altın yüzük ve 400 TL parasının çalınması olayına karıştıkları belirtildi. Şahısların ayrıca Konak Mahallesi 25 Nolu Sokak’ta bir kişinin el çantasından 800 TL para ve 1 adet cep telefonunun çalınması, 4 Eylül’de Beyazlar Mahallesi Işıklar Sokak’ta 1 adet cep telefonunun çalınması, 5 Eylül’de bir mağdurun 105 TL para ve 1 adet cep telefonunun çalınması, 6 Eylül’de bir kişinin 200 TL para ve cep telefonunun, 7 Eylül’de bir kişinin 11 bin 600 dolar ve 10 bin 250 TL’sinin çalınması, 8 Eylül’de bir kişinin cep telefonu ve 200 TL parasının, 9 Eylül’de bir mağdurun cep telefonu ve nüfus cüzdanlarının, 10 Eylül’de bir mağdurun 200 TL parası ve çocuklarına ait nüfus cüzdanlarının çalınması, 11 Eylül’de bir mağdurun 235 TL parası ile bir adet cep telefonunun çalınması olayını ve 12 Eylül’de bir kişinin 100 TL’sinin çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen her iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.