Gaziantep’te 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te gümrük mühürlü bir tırda ’Curis’ narkotik köpeğiyle yapılan aramda 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden geldiği...

Gaziantep’te gümrük mühürlü bir tırda ’Curis’ narkotik köpeğiyle yapılan aramda 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden geldiği tahmin edilen gümrük kaçağı sigaraların satışının yapılmasını engellemek amacıyla operasyon yaptı. Bir tırda ’Curis’ narkotik köpeğiyle yapılan aramada 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.G. hakkında yasal işlemler yapıldı.