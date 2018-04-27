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27 Nisan 2018 Cuma 15:27

Gaziantep’te 30’uncu Uluslararası Çocuk Resim Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 30’uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Müzesi işbirliğinde gerçekleştirilen...

Gaziantep'te 30'uncu Uluslararası Çocuk Resim Yarışması
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 30’uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Müzesi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, 18 ülkeden 236 öğretmenin koordinasyonuyla toplam 6 bin 500 öğrenci katıldı. 4-19 yaş arası çocukların yer aldığı yarışmada toplum, kültürel değerler, doğa ve yaşam temalarının işlendi. 30’uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini ise, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr.Semih Mumbuç, Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) sanatçısı Erol Doğaner, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden Mehmet Aykanat, Gaziantep Bahçeşehir Koleji Görsel Sanatlar Bölümü’nden Nida Sebzeci ile Dilek Kılıç, Geo Global Eğitim Organizasyonu kurucusu Canan Severoğlu ve Kılıçarslan Orta Okulu Resim Öğretmeni Berna Mural oldu.

Dünya’nın çok sayıda ülke okulundan ve sanat merkezinden binlerce çocuğun resimleri, jüri tarafından değerlendiriirken, yaptıkları resimlerle dereceye giren 4-12 ve 13-19 yaş grubu öğrenciler altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, çocuklara boya setleri, resim defteri gibi çeşitli hediyeler verildi. Tören sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, jüri üyelerine teşekkür belgeleri takdim etti.
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