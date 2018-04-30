Gaziantep’te Basın Açıklanması yasağı kaldırıldı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Basın Açıklanması yasağı kaldırıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Basın Açıklanması yasağı kaldırıldı.

Yazılı açıklamada, “Şahinbey ve Şehitkamil ve Oğuzeli İlçelerimizde genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Mayıs 2018 - 01 Haziran 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak ’Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb’ etkinliklere ilişkin yasaklama kararı yürürlükten kaldırılmıştır” denildi.