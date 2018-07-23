Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesine ait olduğu açıklanan enkaz taşındı.Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki ormanlık arazide vatandaşlar tarafından bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz, kepçe yardımıyla taşındı. Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi parçaları, Nurdağı Sakçagözü Jandarma Karakoluna götürüldü. Füze parçalarının TÜBİTAK’tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.
Gaziantep’te bulunan Rus füzesi enkazı taşındı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesine ait olduğu açıklanan enkaz taşındı.