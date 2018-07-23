GAZİANTEP:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:54

Gaziantep’te bulunan Rus füzesi enkazı taşındı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesine ait olduğu açıklanan enkaz taşındı.

Gaziantep'te bulunan Rus füzesi enkazı taşındı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesine ait olduğu açıklanan enkaz taşındı.

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki ormanlık arazide vatandaşlar tarafından bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz, kepçe yardımıyla taşındı. Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi parçaları, Nurdağı Sakçagözü Jandarma Karakoluna götürüldü. Füze parçalarının TÜBİTAK’tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.
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