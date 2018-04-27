GAZİANTEP:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:27

Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep’in merkez ve Nizip ilçesinde polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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Gaziantep’in merkez ve Nizip ilçesinde polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinden ekipler ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla Gaziantep il merkez ve Nizip ilçesinde DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı öğrenilirken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet otomatik av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 8 adet DEAŞ terör örgütü içerikli kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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