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29 Nisan 2018 Pazar 13:34

Gaziantep’te Hasan Celal Güzel İçin mevlid okutuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel’in vefatının 40’ıncı günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttu.Büyükşehir, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara...

Gaziantep'te Hasan Celal Güzel İçin mevlid okutuldu
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel’in vefatının 40’ıncı günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttu.

Büyükşehir, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında hayata gözlerini yuman eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Topçuoğlu Cami’de akşam namazına müteakip Mevlid-i Şerif okuttu. Cami avlusunda 5 bin kişiye etli pilav, helva, su ve ayran ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletine sevdalı, gönül insanı, dürüstlük abidesi ve demokrasi kahramanı sıfatıyla Türkiye siyasi tarihine damga vuran Hasan Celal Güzel için okunan Mevlid-i Şerifi dinledi, dua etti. Hasan Celal Güzel’in ailesi ve sevenleri de düzenlenen programda hazır bulundu.
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