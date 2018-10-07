Gaziantep’te havuz borusundan sızan klor gazından 32 kişi zehirlendi

Gaziantep’te yüzme havuzunun borusundan sızan klor gazından 32 kişi zehirlendi. Tedavi altına alınan kişilerin ciddi bir sorunu olmadığı belirtildi.

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunun içinden geçen klor gazı borusunun bilinmeyen bir nedenden delinmesi nedeniyle çıkan gazdan etkilenen 32 kişi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen kişiler hastaneye sevk edildi. Klor gazından etkilenen 32 kişinin durumlarının ciddi olmadığı öğrenilirken, bazı yaralıların bir süre tedbir amaçlı hastanelerde tutulacağı vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.