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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:04

Gaziantep’te Hayır Kermesi düzenlenecek

-Semerkand Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen hayır kermesi, bu yıl 27 Nisan-12 Mayıs tarihlerinde Şahinbey Parkında gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Semerkand Vakfı Kermesinde, yapılması...

Gaziantep'te Hayır Kermesi düzenlenecek
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-Semerkand Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen hayır kermesi, bu yıl 27 Nisan-12 Mayıs tarihlerinde Şahinbey Parkında gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Semerkand Vakfı Kermesinde, yapılması planlanan hayır projeleri için gıda ve giyecek ürünleri sergilenecek.

Yapılacak olan kermes hakkında açıklamalarda bulunan Semerkand Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Çekici, "Öncelikle, Semerkand Vakfı olarak İhlas Haber Ajansına ve değerli başkanına bize bu imkanları verdiği için çok teşekkür ediyorum. Her sene geleneksel hale getirdiğimiz kermesimizi bu sene inşallah 27 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında hayra davet etkinliği adı altında yapacağız" dedi. Semerkand Vakfı Gaziantep şubesi olarak bu etkinliği toplum için çok devasa bir etkinlik olarak gördüklerini belirten Çekici, "Buradan elde etmiş olduğumuz gelirlerle bir hafızlık kuran kursu projemiz var. Bunun dışında buradan elde edeceğimiz gelirlerle okuyan öğrencilerimiz ve fakir-fukaraya kardeşlerimize yardımlarımız olacak inşallah" dedi.

14 gün sürecek olan kermes süresince şenlik havasında geçecek pek çok etkinlik yapacaklarını anlatan Çekici, "Kermesimize Dursun Ali Erzincanlı gibi birbirinden değerli sanatçılarımız katılacak ve bu sanatçılarımız etkinliklerimizde her gün sahne alacaklar. Burada biz tabi Efendimiz (SAV)’in de buyurduğu gibi hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir sözünden yola çıkarak Şahinbey parkında gerçekleşecek olan bu hayır işine halkımızdan katılım bekliyoruz. Burada iştirak edilip bir çay içilse dahi bu çay hayra vesiledir inşallah. Dolayısıyla biz bütün kamuoyuna böyle bir duyuru yapıyoruz geniş bir katılım olsun, sanatçılarımız izlensin, orada güzel bir şenlik içerisinde geçsin. Bunun yanı sıra iki tane devasa büyük çadırımız olacak. Çadırların içerisinde hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünleri sergilenecek, Diğer erkekler çadırında da envai çeşit ürünlerimiz olacak. Bu ürünleri de biz uygun fiyatlarla satarak biraz önce ifade ettiğim gibi buradan gelecek geliri inşallah yüzde yüz hayra endeksli olarak kullanacağız" şeklinde konuştu.

Çekici, kermes öncesindeki süreçte kendilerine destek veren Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’ya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile tüm sanayici iş adamlarına ve ticaret erbaplarına da teşekkür etti.
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