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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:04

Gaziantep’te kitap fuarını 2 günde 35 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep’te Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında açılan fuarı 2 günde 35 bin kişi ziyaret etti.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri” etkinlikleri kapsamında...

Gaziantep'te kitap fuarını 2 günde 35 bin kişi ziyaret etti
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Gaziantep’te Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında açılan fuarı 2 günde 35 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri” etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açılan fuar, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açılışı yapılan fuarda, yaklaşık 100 ayrı stantta farklı yayınevleri tarafından basılan kitaplar sergileniyor. Toplam 70 edebiyatçı ve 250 yayınevinin katıldığı fuar, 2 günde toplam 35 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarda her türden kitabı bulmanın mümkün olduğunu belirten ziyaretçiler, tüm stantları adım adım dolaştıklarını belirterek, fuar nedeniyle yetkililere teşekkür etti. Stantlardan birinde bulunan Mehmet Coşkun isimli görevli, kitap fuarına gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Fuara ilgi gayet güzel. İlk iki gün yağmur yağmasına rağmen yine de gençlerden ilgi alaka gayet yoğun. Gençler çoğunlukla tarih kitaplarına ve özellikle Osmanlı ile ilgili kitapları tercih ediyor. Ve ayrıca dini kitaplara da alaka daha fazla bu bizi oldukça memnun oluyor" dedi.

Grup halinde fuarı gezen öğrenciler ise satışa sunulan kitapların fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, fuar yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan fuar, 5 Mayıs’a kadar 11.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
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