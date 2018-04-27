GAZİANTEP:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:53

Gaziantep’te miting, toplantı ve basın açıklaması yasaklandı

Gaziantep Valiliği tarafından alınan kararla Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 1 ay boyunca gösteri toplantı ve basın açıklamasının yasaklandığını duyuruldu.

Gaziantep'te miting, toplantı ve basın açıklaması yasaklandı
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Gaziantep Valiliği tarafından alınan kararla Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 1 ay boyunca gösteri toplantı ve basın açıklamasının yasaklandığını duyuruldu.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Mayıs 2018-01 Haziran 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak olan açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi vb. etkinlikler, Şahinbey, Şehitkâmil ve Oğuzeli İlçelerimizde, valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi.
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