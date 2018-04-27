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27 Nisan 2018 Cuma 15:19

Gaziantep’te Reha Bilir Fotoğraf Sergisi

-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fotoğrafçı Reha Bilir’in "Aşk Olsun" adlı sergisine ev sahipliği yaptı.Eczacılık mesleğinin yanı sıra çektiği fotoğraflarla ün yapmış, ulusal ve uluslararası arenada aldığı 100’ün üzerinde...

Gaziantep'te Reha Bilir Fotoğraf Sergisi
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-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fotoğrafçı Reha Bilir’in "Aşk Olsun" adlı sergisine ev sahipliği yaptı.

Eczacılık mesleğinin yanı sıra çektiği fotoğraflarla ün yapmış, ulusal ve uluslararası arenada aldığı 100’ün üzerinde ödülle Afiap, Esfiap ve Hon.FBPS gibi unvanlara layık görülen Reha Bilir’in “Aşk Olsun” isimli fotoğraf sergisi, Gaziantep Sanat Merkezi’nde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu. Açılışa, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, GİFSAD kurucu üyeleri Erol Doğaner, Arif Kuğu, Utku Mersinli, Bülent Teymur ve Sille Sanat Sarayı üyelerinden katılımcılarla pek çok ziyaretçi katıldı. Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğan Reha Bilir, 2003 yılında AFIAP unvanı aldı. Sanatçı 2014 yılında ise FIAP tarafından uluslararası alandaki fotoğraf çalışmalarından dolayı ESFIAP (FIAP Başarılı Hizmet Ödülü) ile ödüllendirildi. Bilir, Türkiye’nin en saygın fotoğraf ödüllerinden olan Şinasi Barutçu Kupasını 2008 yılında, Sami Güner Kupasını ise 2009 yılında kazandı. Uluslararası fotoğraf müzelerinde fotoğraf albümleri yer alan Reha Bilir, birçok ülkede fotoğraf temel eğitim seminerleri verdi, sergiler açtı ve fotoğraf sunumları gerçekleştirdi. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı olan fotoğrafçı Reha Bilir’in Mevlâna felsefesinden yola çıkarak hazırladığı “Tek Nefeste Aşk”, “Hiç”, “Sonsuzluk” ve “Sır” konulu dört ayrı fotoğraf projesinin birleşimiyle oluşturduğu “Aşk Olsun” adlı sergisi 30’dan fazla ülkede düzenlendi.
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